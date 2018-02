Díaz Gilligan renunció pero dejó un pariente con un cargo en el Estado

Legales

20-02-2018 Se trata de su hermana, María Inés, que también trabaja en la órbita de la Secretaría General de Presidencia. Ella no estaba alcanzada por el decreto





Valentín Díaz Gilligana la Subsecretaría General de Presidencia, luego de que se revelara queen Andorra. Por ese motivo, el Frente para la Victoria ya presentó una denuncia formal y el juez Claudio Bonadio deberá investigarlo. No obstante,, María Inés Díaz Gilligan,, en la misma área que acaba de abandonar su hermano. María Inés fue designada días después del 10 de diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, casi en simultáneo con el nombramiento de Valentín, en la misma secretaría que dirige Fernando de Andreis desde ese entonces, indicó el diario Perfil.La hermana de Díaz Gilligande prohibir los cargos de parientes de funcionarios: el Decreto 93/2018 que firmó el Jefe de Estadode la Presidencia, "pero no al subsecretario", explicaron desde Casa de Gobierno al citado matutino. "Es por ese motivo que Díaz Gilligan no tiene nada que blanquear", advirtieron. La hermana de Fernando de Andreis, Elena Bordeu, debió renunciar a su cargo en jefatura de Gabinete por el decreto . Pero la relación de los Díaz Gilligan y de Andreis viene de antes: Valentín fue director general de Promoción Turística y María Inés asesora y vocera de su hermano en el Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires, donde el actual secretario presidencial fue director entre 2013 y 2015. El diario El País fue el que reveló que, la empresa controlada por la panameña Nashville North Inc, de la que administró 1,2 millones de dólares en la Banca Privada d'Andorra. Según él, se trató de dinero que. Ahora, la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso pidió que se presente a dar explicaciones y desde el Gobierno aceptarán este martes la renuncia del ex subsecretario general de presidencia según confiaron fuentes de Casa Rosada a este portal.