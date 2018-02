¿Cómo se roban los bitcoin?: tres métodos simples que usan los ciberdelincuentes

Finanzas

20-02-2018 Se hacen pasar por proveedores, crean páginas falsas en Facebook y hasta arman encuestas para quedarse con las credenciales de los usuarios. Conocer estas trampas es clave para poder evitarlas

Lasse han convertido en un nuevo blanco de muchosque han lanzado "sus redes" de phishing en un intento porlas credenciales de los usuarios confiados. Lo hacenquededel ámbito de las criptomonedas, como. Estos mensajes están mucho más detallados y cuidados que la mayoría de los correos electrónicos habituales de phishing. Por ejemplo, una alerta de seguridad que te informa de que alguien ha entrado en tu cuenta desde cierta dirección y desde cierto navegador y que todo lo que tienes que hacer es acceder al enlace para comprobar que todo está en orden. Lapotencial podría incluso haber solicitado este tipo de mensajes al sitio de criptomonedas, por lo queutilizado por los ciberdelincuentes es elpara realizar unasobre un tema relacionado con las, ofreciendo a cambio una recompensa muy generosa, como por ejemplo 0,005 bitcoin , cuyo valor asciende a unos 61-82 dólares, según el cambio. El resultado siempre es el mismo:a la víctimaunay lelasde supara acceder. Los monederos de Bitcoin más populares tienen una apariencia muy simple, lo cual ayuda a los cibercriminales a crearLos monederos electrónicos ofrecen una magnífica oportunidad para ganar dinero, por lo que cada vez invierten más en los mensajes phishing para hacerlos más creíbles. Unque recientemente se descubrió utiliza algunas herramientas interesantes de, explica el sitio Intereconomía. Tal y como informan desde Kaspersky Lab, losunaunacon ely el mismo diseño que la página oficial. Hacen lade la página. Detectar la diferencia no es fácil, ya que en Facebook puedes escoger cualquier nombre para uno mismo o para tu organización, y estos nombres se muestran más a menudo que las direcciones reales. Entonces, losenvíana losde la comunidad real desde la página falsa. Los mensajes personales no son adecuados para este fin por varias razones, por ejemplo, no se pueden enviar a un usuario en nombre de una página. Por lo que el método consiste en captar a alguien, compartir la foto de perfil en su página y etiquetarlo. La únicaeslasde las etiquetas creadas por usuarios, páginas y comunidades desconocidos. Lo más interesante está en el texto del mensaje que utilizan para llegar a la víctima. Por ejemplo, el mensaje podría decir que el usuario es uno de los 100 afortunados en ganar 20.72327239 (sí, la cifra es tan precisa) unidades de criptomonedas por su lealtad a la plataforma. Y, por supuesto,. El mensaje incluye términos y condiciones detalladas para recibir el premio, por ejemplo, un número mínimo de transacciones en la plataforma, acompañado de una cifra exacta y no excesiva entre 100 y 200 dólares, por lo que todo parece muy creíble.