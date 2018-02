El boom del "bife argentino", motorizado por China: las exportaciones de carne fueron las más altas en ocho años

La velocidad de crecimiento de las exportaciones argentinasde ventas al sudeste asiático, básicamente aEsta es la principal conclusión a la que llega la Cámara de Industria y Comercio de Carnes (CICCRA) que, en su último informe, destaca que las ventas al exterior de cortes frescos y Hilton ascendieron a 195.900 toneladas en 2017, lo que implicó un salto del 34% respecto de los niveles de 2016. "Puestas en la perspectiva histórica,, indicaron. Si se consideran los envíos de menudencias y carnes procesadas, los despachos sumaron 305.000 toneladas. En este caso también se trata de la mayor marca desde 2010 (ver cuadro).

Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, aseguró “el año 2017 cerró con una mejora sustancial de los embarques argentinos de carnes bovinas, que ha permitido además solventar un crecimiento del consumo interno per cápita de 58 kilos".

Perspectivas para 2018

La novedad para este año es que en mayo estará vigente el acuerdo con el gobierno de China, que permitirá colocar en ese destino carne con hueso de alta calidad.





Cabe destacar que hasta antes de la firma de los protocolos, ese país solo compraba cortes congelados sin hueso de escaso valor.





Sobre este punto, Ravettino afirmó que “es un avance importante ya que nosotros teníamos un solo protocolo de carnes, que era el de congeladas sin hueso y ahora al tener dos protocolos más, tenemos más posibilidades de incrementar tanto el volumen de las exportaciones como los valores, si hacemos una buena promoción y una buena inserción de los cortes enfriados”.





Sin embargo, no todos en la industria están conformes con este acuerdo. Desde CICCRA alertaron que "desafortunadamente, y a pesar de haber aplaudido desde nuestra cámara esta negociación, al conocerse el detalle de los términos del protocolo nos enteramos de que son los mismos que fueron rechazados por Argentina en diciembre del año pasado".





En diálogo con iProfesional, Miguel Schiariti, presidente de la entidad, explicó que "en diciembre se negoció con China un acuerdo que la Argentina terminó no aceptando porque modificaba el estatus sanitario, al no permitir que la carne que se exporta a ese país provenga de remates o mercados concentradores. Las autoridades asiáticas argumentaban que se perdía la trazabilidad, cuando países competidores nuestros, como Uruguay, no tienen ese requisito. Esto nos pone en desventaja".





"Cuando parecía estar todo listo, ahora nos enteramos que China volvió a presentar el mismo protocolo que ya rechazamos, por lo que no garantizamos que en mayo se vaya a cerrar el acuerdo", sostuvo Schiariti.