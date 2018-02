Cómo puede afectar a la Argentina el movimiento de tasas en EE.UU.

Finanzas

20-02-2018 La decisión de la Reserva Federal de avanzar con ajustes sobre la tasa de interés de su economía impactará en las futuras emisiones de deuda del país

El precio del dólar

Efectos sobre las inversiones

La decisión de lade los Estados Unidos () de avanzar con ajustes sobre lade su economía tendrá efecto sobre las futurasde la Argentina, tanto dely loscomo de las, coincidieron analistas financieros.El director de Estrategia de INTL FCStone, Pablo, indicó que "Argentina es particularmenteante laporque para financiar la gradual disminución del déficit fiscal y, se necesita emitir decenas de miles de millones de dólares cada año"."Como la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos marca el piso sobre el que se calculan los, esta dinámica incrementa elcomplicando así el resultado fiscal consolidado", señaló Waldman.Puntualizó que "la calificadora de riesgolanzó recientemente un informe sobre los países conante el incremento de tasas se encuentra entre los cincojunto a Turquía, Pakistán, Egipto y Qatar".Por su parte, el director de Portfolio Personal, Pablo, señaló que "la evolución de la tasa norteamericana y suseguirá siendo un posible dato sensible para el comportamiento de la renta variable", y evaluó que "acá, un nivel por arriba del 3% podría volver a disparar una corrección de corto plazo"."Incluso seguiremos estando atentos al, que ronda mínimos de cuatro años, a pesar del esperado ajuste en la política monetaria", indicó Castagna.Remarcó que "el mercado otorga ya una probabilidad cercana al 100% a unaen la reunión de", y afirmó que "aunque no lo descartamos por completo, vemos difícil que la FED pueda llevar adelante más de tres o cuatro ajustes durante el 2018".Por su lado, el economista del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina (), Jorge, coincidió con que "la Argentina fue uno de lospor la suba de tasas y la caída de la Bolsa en los Estados Unidos, en los momentos más álgidos de".Puntualizó que "la suba dely delfue mayor a la de países comparables, lo que podría afectar tanto lascomo el manejo de la política económica".El analista del instituto de la Fundación Mediterránea señaló que "en las últimas horas la volatilidad ha menguado, pero el llamado de atención ha sido contundente, mostrando a un país vulnerable por ladelpara sus déficits gemelos"."¿Quedan secuelas que obliguen a revisar a la baja lasde?", se preguntó Vasconcelos, y sostuvo que "no necesariamente, ya que el cambio de mix de la política económica ocurrido entre tanto habrá de permitir cierta continuidad en la expansión del crédito, que a su vez puede ayudar a sostener la, uno de los datos más positivos con los que cerró el 2017".