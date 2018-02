Denuncian al Grupo Indalo por retención indebida de aportes

Impuestos

21-02-2018 La denuncia la presentaron dos periodistas de una emisora que integra el Grupo Indalo -Radio Pop-, quienes verificaron que les descontaron de sus salarios los aportes previsionales y de obra social, pero esos fondos nunca llegaron a su destino.

Cinco días después de que la Justicia en lo Comercial ordenó lainsignia del, la Justicia Penal recibió la primera denuncia contra los nuevos administradores del que supo ser el imperio de Cristóbal López, que se encuentra a un paso de la quiebra. Y, al igual que el "zar del juego",también afronta una acusación por la presunta retención indebida de aportes previsionales. La denuncia la presentaronde una emisora que integra el Grupo Indalo -Radio Pop-, quienes verificaron que les descontaron de sus salarios losy de obra social, pero esos fondos nunca llegaron a su destino. Eso configuraría unque comenzó en 2014, bajo el mando de López, y se extendió hasta fines de 2017, cuando Rosner ya había asumido el timón del rebautizadoLos denunciantes, Héctor Rossi y Mayra Belén Martorelli, alertaron que no serían los únicos afectados dentro de la radio. Detallaron que al menos otrosse encontrarían "en idéntica situación", que de confirmarse conllevaría una pena de entre dos y seis años de prisión para los involucrados.Tras radicar la denuncia, tanto Rossi como Martorelli se presentaron ayer aante la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia. Sin embargo, allí no se acabarían los problemas en el fuero penal para Rosner y el otro administrador del ex Grupo Indalo , Santiago Dellatorre. Esta semana se sumaría otra denuncia contra ambos, pory administración fraudulenta, señala La Nación. Ambas denuncias comparten un protagonista: el abogado Gonzalo Espinosa Paz, quien en 2014 también impulsó laque terminó con el primer procesamiento de Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa, por la misma maniobra deprevisionales. López y De Sousa no solo terminaron procesados por aquellas retenciones de los aportes , sino que también afrontaron embargos por $25 millones, cada uno, mientras otros exreferentes de Radio 10, como Marcelo Longobardi, "Rolo" Villar y María Isabel Sánchez, les iniciaron