Tras una denuncia de productores, el Gobierno investigará dumping en la importación de tejidos

Comex

21-02-2018 La Secretaría de Comercio dirigida por Miguel Braun dispuso poner el foco en productos proveniente de Brasil, Perú y China

La, a través de la resolución 82 publicada en el Boletín Oficial,la apertura de unaen lade denim tradicionales y no tradicionalesy de los no tradicionales dea raíz de una denuncia de la Cámara de Productores de Denim, Corderoy y Afines (CADECO). Para los tejidos de denim tradicionales importados de China ya se encuentra vigente una medida antidumping de u$s3,93 por metro lineal. Se determinó, en esta instancia, que estas ifueron obteniendo unaen el mercado con, observándose una ventas de laal final del período cómo así también una disminución de su rentabilidad.Además, se resolvió el cierre de una investigación sobre la importación de trajes y chaquetas desde China , sin renovar las medidas vigentes hasta el momento, debido a que no fue posible corroborar prácticamente ninguno de los datos aportados por las empresas productoras nacionales, quienes no brindaron la documentación necesaria para la verificación de la información suministrada. Las medidas antidumping buscan hacer frente a dichacomercial, que consiste en vender un producto en otro país a un precio más bajo que en el país de origen. El mecanismo antidumping está regulado por la OMC y requiere comprobar la existencia de dumping y que el mismo haya generado daño en la industria del país importador. Según la secretaría de Comercio , "las autoridades deben cerciorarse de la exactitud de la información presentada por las partes, lo que no fue posible en el presente caso".