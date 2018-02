Traspié para la industria: luego de avanzar en 2017, retrocedió 0,6% en enero

Economía

21-02-2018 Un informe privado asegura que la recuperación perdió "dinámica y difusión sectorial". Además, alerta que el deterioro del ingreso real en el primer semestre "planchará" el consumo de bienes no durables y prolongará un crecimiento lento de la actividad

Te puede interesar Ajuste en el Estado: desconcierto en la industria tecnológica por la eliminación de la subsecretaría del sector

Luego de registrar undurante, la actividad industrial arrancó enero con unen comparación con el mismo mes del año pasado, según reveló este miércoles un relevamiento elaborado por la Fundación FIEL.Además, Si se descuentan los factores estacionales, el Indice de Producción Industrial () experimentó en el primer mes de 2018 unaen comparación con diciembre de 2017."Lade la actividad y difusión sectorial. En perspectiva para los próximos meses, los sectores líderes en 2017 –minerales no metálicos y siderurgia– volverán a mostrar un buen ritmo de crecimiento aunqueque en 2017", consideró la entidad.Estimó que "los restantes intermedios avanzarán al ritmo global de la industria y al paso de la consolidación de la"."Los sectores productores de, en especial no durables, tendrán un crecimiento amesetado por elen el primer semestre. Con todo, el crecimiento poco dinámico de la actividad industrial se prolongará en los próximos meses", advirtió. Este dato se alínea con un consumo masivo que no logra despegar y cuyo desempeño vuelve a preocupar, según revelaron datos oficiales del INDEC.Según información preliminar, la actividad mostró en enero un buen desempeño al registrar un avance dely la producción deque creció 13% respecto a igual mes de 2017. Estos son dos rubros que crecieron de manera sólida -y muy sobre el promedio- surante el año pasado debido a la inversión enPor su parte, lalanzó un alerta y registró un(18,1%). Según FIEL, esto se debe a la adecuación de sus líneas de producción a losLa refinación decontinúa eny se observó un buen resultado para la faena vacuna y la producción de bebidas, indicó FIEL."En julio de 2017 la producción ajustada por estacionalidad alcanzó el mayor registro de los últimos meses para luego alternar sucesivamente avances y retrocesos,que dan cuenta de la consolidación de la recuperación", explicó la consultora.Según la información del 2017, elregistró unde la actividad del, mientras que en relación al tercer trimestre la actividad ajustada estacionalmente cayó 2,1%.En ese año, la industria mostró un desempeño sectorial diverso y el ranking de crecimiento lo encabezan la producción de(9,5%) y la(9%).



La producción de insumos químicos y plásticos (4,3%) se ubicó por encima del promedio de la industria, mientras que la metalmecánica (1,1%) y la de cigarrillos (0,2%) mostraron un ligero avance.



Los restantes sectores industriales registraron en el año una caída de su producción.



La mayor contracción la registró el proceso de petróleo (2,4%), seguido de la producción de insumos textiles (1,1%), alimentos y bebidas (0,8%), papel y celulosa (0,6%) y la producción automotriz (0,5%).



Los indicadores oficiales sobre la actividad industrial, realizados por el INDEC, para el mes de enero todavía no se conocen. Serán publicados recién el 28 de febrero.