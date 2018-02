Seguirán presos los detenidos en la causa de filtración de la AFIP

Impuestos

21-02-2018 Así lo resolvieron los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun de la Sala II de la Cámara Federal porteña

La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó la decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral de rechazar elde los detenidos en la causa que investiga labajo. En la causa, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, se avanza con lay computadoras y la próxima semana el magistrado estará en condiciones de resolver la situación procesal de los imputados. Los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun no hicieron lugar alde Daniel Courmanian (operador financiero y de bolsa), Alejandro Aducci. Waldo Roldán y Martín del Cuadro (todos funcionarios de la AFIP ), todos ellos detenidos en la causa que investiga unaque traficaba y difundía datos fiscales secretos de contribuyentes. Los camaristas al confirmar la decisión de Canicoba Corral que rechazó lade un grupo de imputados, señalaron que la causa sigue la pista de una organización criminal “con cierto grado de permanencia, integrada por particulares y funcionarios públicos de la AFIP , tendiente a la distribución –a precio- de datos sensibles cuya difusión estaba prohibida por las leyes”.Para determinar los verdaderos alcances del grupo se impulsan en el presente"que apuntan a dilucidar más responsabilidades en el seno del organismo recaudador, el destino de lo filtrado y los términos de su comercialización”. Con la investigación en curso “se busca evitar la obstrucción de la causa”, señalaron fuentes judiciales al matutino. La causa rastrea la utilización deque “no dejaban rastros sobre quiénes accedían a las bases de la AFIP (“puertas traseras”), de datos encriptados en los discos rígidos y de “puentes virtuales” de la red del organismo hacia afuera. Incluso, se verificaron repentinas modificaciones de plataformas electrónicas que ponían en serio riesgo el acceso y preservación de la evidencia”, consignó el juez de la causa. Otro punto relevante en la investigación, es lacon la que se operaba sobre las ganancias obtenidas en el tráfico de datos. Grandes cantidades en efectivo, las sospechas de que el dinero habría sido enviado al exterior del país, “la triangulación de las transferencias en bancos de diferentes partes del mundo”, sin parte del entrando que se investiga. Con este estado de la instrucción, los camaristas señalaron que con “pleno” que tienen que ver con estos puntos y que en función de las mismas, el juez deberá definir la situación de los imputados y “evaluar –llegado el caso- si se los mantiene o no detenidos, de acuerdo a la situación que presente oportunamente la causa”, señalaron que no corresponde excarcelar a los implicados.