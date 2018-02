Llegó el ajuste en YouTube: los canales más pequeños ya cobran menos dinero

Tecnología

22-02-2018 La empresa le dio a las cuentas poco más de un mes para prepararse para los cambios, pero no todos pudieron cumplir con los criterios establecidos

YouTube había anunciado que sus políticas de cobro iban a cambiar. Las reglas explicaban que los canales necesitarían haber acumulado 4 mil horas de tiempo de reproducción en los últimos 12 meses y mantener un mínimo de mil suscriptores.

Es un criterio más estricto en comparación con la política anterior de YouTube que requería 10 mil visitas totales al canal.

YouTube le dio a las cuentas poco más de un mes para prepararse para los cambios, pero no todos pudieron cumplir con los criterios establecidos por la compañía dentro del plazo de 30 días.

Así aquellos canales que no pudieron aumentar su audiencia se han unido a través de una campaña en Twitter con hashtags como #DemonetizationDay o #SmallerYouTubers, para llamar la atención sobre su trabajo.

Otros canales con más público están lanzando videos para ayudar a los perfiles más pequeños a aprender a construir sus canales para poder alcanzar el codiciado umbral establecido por YouTube.

Todo YouTube se ha hecho eco de lo sucedido, algunos usuarios, incluso, han explicado a través de sus canales lo que significa para ellos ese cambio de reglas.

Uno de los casos es el de Christine Barger, una youtuber conocida por crear videos sobre las "escape rooms# y otros temas generales de estilo de vida, los cuales publicaba en dos canales diferentes. Barger publicó un emotivo video el mes pasado cuando YouTube anunció por primera vez los cambios.

En el video la mujer expresó que se sentía “estúpida por llorar en el vídeo” porque era “una tontería; al fin y al cabo no se trata de millones de dólares” y puntualizó: “No es por el dinero. Es por el hecho de que he sido parte de YouTube durante mucho tiempo, he intentado formar parte de esta plataforma y ahora siento que no se preocupan por los canales pequeños”. Así se expresan muchos otros usuarios que cuentan que YouTube los ha dejado al margen.

Aunque las nuevas reglas de YouTube no afectarán directamente a los canales populares más vistos en YouTube, no ignoran lo que sucede en su plataforma y muchos de ellos aseguran que “las reglas volverán a cambiar y otras cosas se interpondrán en nuestro camino”, así lo comentaba Markiplier, uno de los youtubers más ricos del momento que cuenta con casi 20 millones de seguidores.

YouTube afirma que “el 99 por ciento de los canales afectados ganaban menos de cien dólares”. El comunicado de la plataforma señaló que “después de una consideración cuidadosa” creen que estos “son compromisos necesarios para proteger a la comunidad”.

El mismo no se preocupó en calmar la ira y el daño que provenía de la comunidad de usuarios pero más tarde publicaron un aviso tratando de racionalizar su decisión de cambiar las reglas.