¿Cómo detectar un perfil falso en redes sociales?

Tecnología

22-02-2018 Es importante estar atentos e informados acerca de aquellos estafadores que aprovechan para contactar usuarios desprevenidos y engañarlos con promesas

Losaprovechan las fechas especiales, como las fiestas de fin de año, San Valentín o el día de la juventud para engañar a los usuarios que esperan no pasar solos esos días. Desde, compañía especializada en detección proactiva de amenazas, compartieron aalgunos consejos para evitar ser víctima de engaños a través de perfiles falsos en redes sociales . Es importante estaracerca de los diferentes engaños que suelen popularizarse en torno a estas fechas y, sobre todo, a aquellos estafadores que aprovechan para contactar usuarios desprevenidos y engañarlos con promesas de, por ejemplo, encontrar una pareja. A través de técnicas de ingeniería social, buscan engañar a las. El laboratorio de investigación deexplicó cinco maneras de detectar un perfil falso:

* Cantidad de fotos: si el perfil del usuario posee sólo su foto de perfil o si el número de imágenes es casi nulo. Además puede ser útil prestar atención al estilo de fotos publicadas.

* Contenido de esas fotos: si entre las imágenes no figura la persona en cuestión, o las mismas solo muestran objetos, lugares, ilustraciones, etc.

* Generación de contenido: si el usuario no genera contenido propio y gran parte de su muro está compuesto sólo por publicaciones y noticias compartidas de otros usuarios.

* Foto de perfil: si el supuesto usuario no figura en la foto que lo identifica y prefiere utilizar mascotas, artistas, dibujos, etc., o directamente no cuenta con una.

* Contactos: si el usuario tiene un número de seguidores muy bajo o, por el contrario, muy alto, o si entre sus contactos sólo figuran personas del sexo opuesto.