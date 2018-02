Sólo dos bancos argentinos aparecen en el ranking de las 500 marcas financieras más valiosas del mundo

Finanzas

23-02-2018 Un reciente informe publicado por la consultora Brand Finance analiza la situación de cada entidad en particular, tomando en cuenta diveros indicadores

El reciente informe publicado por la consultora internacional Brand Finance muestra que solo dos entidades financieras de capital nacional integran el ranking de marcas bancarias más valiosas del mundo.

Se trata de Grupo Financiero Galicia, que ocupa el puesto 230 y de Macro, que ocupa el lugar 294. Más allá de su posición en el listado, resulta significativo el fuerte avance que lograron en el último año, ya que el primero avanzó 28 posiciones y el segundo 58 lugares.



Si se compara la presencia de entidades argentinas con respecto a sus pares de la región, el resultado no es alentador, tomando en cuenta que Brasil encabeza el grupo con siete bancos, seguido por Chile con cinco y Colombia, con cuatro. En tanto que Argentina "empata" con Perú, con dos bancos de cada país.

Dentro del ranking regional los cuatro primeros son brasileños, encabezados por Itaú, que es escoltado por Bradesco, Banco Do Brasil y Caixa. Recién en el quinto y sexto lugar se ubican dos bancos colombianos: Banco de Bogotá y Bancolombia. Más abajo se posiciona el Banco de Chile. En cuanto a Grupo Galicia, ocupa el puesto 12º y Macro el 14º.

En líneas generales el trabajo confirma que Estados Unidos lidera el ranking mundial, de marcas bancarias más valiosas con 76 entidades. Por detrás se sitúa China, que cuenta con 45, contando a su favor que una entidad del país asiático es la líder del listado.

Para elaborar el ranking, Brand Finance considera diferentes variables como por ejemplo la inversión en marketing, la percepción de grupos de interés como la clientela, o los ratios financieros y la evolución del negocio.

En cuanto a los "top ten", prácticamente son todos bancos chinos y estadounidenses, con la excepción del británico HSBC, que es la única entidad europea que lo integra.

El primer lugar lo ocupa el ICBC, que repite la posición obtenida el año pasado, con un valor de marca de u$s59.200 millones, monto que representa un 24% más que el alcanzado hace un año.

Asimismo, este banco también fue galardonado con la calificación de riesgo más alta posible: AAA+. Cabe apuntar que a partir de la crisis financiera mundial que estalló en 2008, ICBC ha disfrutado de un sólido crecimiento en el valor de su marca, basada en una base muy sólida en el mercado interno de su país, pero en los últimos años, su la fortaleza ha servido como una plataforma para la expansión global.

Le sigue en orden de importancia China Construction Bank, que con u$s 56.800 millones, ha subido al segundo puesto a expensas del estadounidense Wells Fargo, pese a que este último creció un 6% en el período.



El "top ten" de la banca mundial se complementa con el Bank of China, Chase, Agricultural Bank of China, Bank of America, Citi, HSBC y JP Morgan.

El valor total de las mayores 500 marcas del mundo aumentó un 10,2% en el último año para alcanzar los u$s1,18 billones. Este crecimiento no se concentró en ningún país en especial ya que se extendió en distintos grados en muchos países alrededor del mundo.

Sin embargo, "la evolución de las marcas chinas superó al promedio mundial con un crecimiento sobresaliente del 22%", según afirmó David Haigh, el CEO de Brand Finance.



Con este avance, los valores de los bancos chinos sumaron un total 317.000 millones de dólares.



Precisamente, el dominio de las marcas de los bancos chinos entre los "top ten" se explica con el notorio aumento de su valor. Por ejemplo, el Banco de China se benefició con un aumento del 34%, que se elevó hasta los u$s41.800 millones, mientras que el Banco Agrícola de China creció un 31% hasta los u$s37.000 millones.



Mientras tanto, entre las marcas bancarias estadounidenses, el Chase avanzó un 15% hasta los u$s38.800 millones y Bank of America otro 10% para alcanzar los u$s33.300 millones, pese a lo cual no pudo sostener su posición frente al avance de los bancos chinos.



Líderes regionales

Además de ICBC, el otro único AAA+ del mundo clasificado marca del banco es el Sberbank de Rusia, que al igual que el banco chino se centró en su mercado interno. En forma paralela, su rendimiento trepó un 28% hasta los u$s11.600 millones.



Recientemente, Sberbank anunció nuevos planes para combatir la amenaza de aquellos competidores provenientes del campo de la tecnología, lo cual, según analistas de su país le permitirá poder enfrentarlos en forma satisfactoria.



En cuanto a los bancos europeos, estos han tenido un rendimiento moderado, incluido el HSBC, que retrocedió un 12% hasta los u$s18.300 millones. Por su parte, BNP Paribas mejoró el 1% a u$s13.700 millones y Barclays, que aumentó un 4% llegó a los u$s13.500 millones.



Entre los bancos españoles, el mejor ubicado es el Santander, que avanzó un 2% a los u$s16.200 millones y ocupa el puesto 12. Si bien la entidad ha retrocedido dos posiciones frente a 2017.El incremento se ha debido, entre otros factores, al "buen año financiero" que ha vivido el banco, según explica Teresa de Lemus, managing director de Brand Finance en España.



La marca BBVA, por su parte, ha escalado cerca de diez puestos en el último año, hasta situarse en la posición 22. Está en línea con el incremento del 42% registrado por la valoración, que ha pasado de 8.200 millones de dólares a 11.600 millones de dólares (9.350 millones).



"Ha tenido un comportamiento excelente en el estudio llevado a cabo, además de lograr unos resultados financieros muy fuertes", argumenta De Lemus.



Una amenaza que proviene del mundo "tech"

Las marcas bancarias pueden enfrentar en poco tiempo más la competencia de la tecnología de gigantes de la talla de Apple, Facebook, Google y Amazon, entre otros, ya que vienen demostrando su interés de incursionar en forma creciente en el sector de servicios financieros.

Cada una de estas compañías ha venido lanzado distintas alternativas orientadas al consumidor en los últimos años, en tanto que se espera que otros lo hagan este año.



Es por ello que las marcas Tech representan nuevos desafíos para la banca tradicional, ya que están más alineadas con aquellos clientes que poseen grandes expectativas en torno a la utilización de múltiples canales y plataformas de servicios.



En opinión del consejero delegado de Brand Finance, "ahora las marcas desafiantes provienen de fuera del sector de la banca", dado que "las grandes compañías tecnológicas ya están invadiendo las áreas tradicionalmente suministradas por los bancos, como pagos y financiación".