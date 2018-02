Argentina vuelve a los tribunales de Nueva York por bonistas de la deuda: reclaman u$s650 millones

Legales

22-02-2018 La audiencia se fijó para el 10 de abril. Se trata del reclamo de un fondo estadounidense que aglutina a tenedores que no entraron al canje de deuda

Te puede interesar Con el final de la emergencia económica, crecen demandas por incrementos de cuota alimentaria

La deuda que se reclama





A fines de enero se confirmó que el, un fondo estadounidense que aglutina a los tenedores de bonos de deuda argentina en default que, interponía una nueva demanda contra el Estado argentino por u$s650 millones. Lade este año, a las 16:30, en la corte del juez John George Koeltl, que está a cargo de uno de los tribunales del distrito sur de Manhattan, señaló Infobae. En el ministerio de Finanzas, encargado de estas cuestiones y cuyo titular, Luis Caputo , negoció con los holdouts en 2016 cuando era secretario de Finanzas de Alfonso Prat-Gay, no hicieron comentarios por el momento. "Están reunidos", aseguraron voceros de la cartera. Fuentes acostumbradas a este tipo de litigios internacionales, en tanto, afirman quey que "en". Por lo tanto, no tendrían que viajar funcionarios del Gobierno en abril.Los acreedores que ahora representa Draw serían unos 200 ygenerados entre 2014 y 2016. Según trascendió en su momento, son bonistas que optaron porofrecida en su momento por el gobierno deen medio de la puja con los fondos buitre y la cautelar del ya fallecido juez Thomas Griesa. La oferta consistía en constituir un fideicomiso local para que vinieran a la Argentina , pero la rechazaron. Si bien en 2016 la Argentina que reclamaban por deudas con el país, ese 2% que no acordó es un extenso y atomizado número de pequeños bonistas que sigue reclamando. Draw Capital Partners aglutina a varios de ellos en esta demanda