Mercosur-UE: Macron dijo que el acuerdo "sería bueno", pero reiteró reparos por el agro

Comex

22-02-2018 El primer mandatario galo admitió que el tratado de libre comercio resultaría favorable para la economía de su país, pero advirtió que no aceptará ninguna reducción de estándares ambientales, sociales ni sanitarios en los productos que ingresen desde Sudamérica

El presidente de Francia, Emmanuel, afirmó este jueves que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur "sería" de su país, pero reiteró sus reparos en la negociación sobre el"Francia no se opone al acuerdo, que seríapara numerosos sectores agrícolas y para la, y sus condiciones no se han movido y se han respetado", aseguró Macron ante cientos de agricultores en elEl presidente consideró que la"no tiene futuro sin una" y recordó sus "líneas rojas" al señalar que la entrada de productos sin aranceles no producirá "ambientales, sociales ni sanitarios"."Todo eso significa que los países deltendrán que respetar los estándares para exportar a la UE; no habrá nuncaen Francia y si actualmente se detecta, no es por culpa del Mercosur sino porque hay", agregó el funcionario, citado por la agencia EFE. Macron indicó que otra de lasque impone Francia es que cualquier compromiso debe ir acompañado de "una" que permitade Mercosur si se produce una desestabilización de los precios en determinado mercado.El presidente afirmó que los problemas delson antiguos y no son responsabilidad de Mercosur , sino consecuencia de lade la actividad.