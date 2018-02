Diez frases de Carlos Melconian sobre la política económica del Gobierno

Economía

22-02-2018 El ex titular del Banco Nación habló del Presidente, de la política fiscal, del cambio de meta inflacionaria y de las paritarias, entre otros temas

Carlos, el ex titular del Banco Nación, dio una entrevista a Luis Majul en la que reafirmó su cercanía a, pero donde también opinó sobre la actualidad económica y deslizó Melconian dijo sentir aprecio por el presidente Mauricioy también se mostró severo con elactualmente en funciones. A continuación, el audio de la entrevista completa y, más abajo, lasque surgieron durante la conversación con Majul."El gran error, que fue muy discutido por dentro, fue no. Cristina dejóque no explotó 'de pedo', no es que había un titiretero atrás manejando"."Eles un gran. Pero la estrategia que te sirve para ganar, que ha sido altamente productiva, después puede no servir para"."Nunca hubo nadie del equipo económico deque sugiriera algo que pudiera llamarse. Hay gente dentro de Cambiemos que sigue usando el argumento de shock o gradualismo para ponerse en el medio"."Si vos querés ser gradual en la, que hoy en díaporque la ha despreciado, tenés que tener una política fiscal y monetaria parejas y simétricas"."Laen la Argentina son cuatro platos de ravioles por día y laes intentar usar una. Uno de los dos está mal. Lo de diciembre fue comprar dos talles más de camisa"."Si a mí me preguntaban si hubierala, hubiese dicho que sí porque era un"."El miedo que impulsó el cambio de meta era que si vamos a pura, me bajes el nivel de actividad"."Comparativamente, del, este Gobierno va a, lo que no pasa desde el 2010-2011″."Estás en una nueva experiencia en que le tenés que decir al hombre común que elsuba y, ocurre en 180 países"."Esta administración tiene que entender que laque logre laes simultánea o previa a solucionarindividuales o mal manejadas".