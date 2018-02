Zaffaroni: "Meter presos a los principales candidatos no es muy democrático"

Legales

23-02-2018 El exjuez de la Corte Suprema volvió a la carga con sus palabras. Dijo que cuando criticó al Gobierno lo hizo para "evitar violencia"

El exjuez de la Corte Suprema , Raúl Eugenio Zaffaroni, volvió a la carga con sus declaraciones contra el Gobierno. Luego de asegurar que a la gestión de Mauricio Macri "le queda" y desear que termine antes su mandato, el exmagistrado consideró que al criticarlo "quieren". "Yo les aviso para que saquen ely con la más completa irresponsabilidad, por no decir inconsciencia, quieren matar al mensajero", aseguró Zaffaroni en una entrevista con el diario La Nueva Mañana, de Córdoba. Consultado por sus polémicas palabras, dijo que su "está" y que el habló para "prevenir cualquier tipo de violencia". Sin embargo, repitió sus deseos sobre que el Gobiernoantes supero le sumó una aclaración: "Claro que quiero que se vayan lo antes posible, pero lo antes posible será el 2019, que por suerte está próximo y quiera Dios que no haya unaantes". Además, aseguró que "no hay hoy ninguna posibilidad dede esta administración, salvo la de su propia política económica, que es sobre lo que los estoy alertando. Podría ser más hipócrita, callarme y dejar que los hechos se produzcan, pero no me lo permite mi conciencia y por eso lo advierto".En otra parte de la entrevista, se le preguntó sobre una presuntadel presidente y el poder judicial, a lo que Zaffaroni afirmó: "Sin duda que hay jueces que están tomando decisiones al margen de los principios constitucionales y de la propia ley procesal. El caso de Milagro Sala es particularmente llamativo, porque ya no es sólo la Corte Interamericana que dispuso susino la Corte Suprema argentina dijo que era obligatorio cumplir esa medida". En esa línea, analizó el rol de la Justicia y polemizó: "Creo que un Gobierno que tiene preso o quiere tener preso o al menos procesados a los principales candidatos de la oposición no parecería en ningún país del mundo ser muy democrático". Finalmente, cuestionó a los. "Hubo muchas personas que creyeron en las promesas de los globos amarillos, en que se corregirían errores y se conservaría lo bueno, creyeron en una sana alternancia política. Pero esto no es una alternancia, no puede haber alternancia entre avance y retroceso, entre incorporación y exclusión, entre soberanía y colonialismo. Esto es decididamente un cambio de sistema, para responder a la pulsión mundial del totalitarismo financiero", concluyó. Las palabras de Zaffaroni, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, despertaron una queja por parte de la Cancillería argentina. A través de una carta, Jorge Faurie le solicitó alque tomara una medida ante los dichos del exjuez.