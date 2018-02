Presentan en EE UU una propuesta de ley para poner un impuesto a los videojuegos violentos

Impuestos

¿Cómo sería el impuesto?

Robert Nardolillo III, representante republicano del Distrito 28 de la Cámara de Representantes de Rhode Island, en Estados Unidos , presentó una iniciativa de ley en la cámara norteamericana por la cual pretenden incrementar losa todos aquelloscalificados paraSu propuesta tiene la intención de que todos aquellos títulos calificados por la ESRB como “Mature” o “Adults Only” por sus altas dosis devengan acompañados de unque se fijaría en el 10%. De este modo, un videojuego de 60 dólares pasaría a costar unos 66 dólares si se ajusta a estas características.El político republicado asegura que todo el dinero recaudado a través del agraven de dicho impuesto se destinará a fondos que garantizarán las consultas deparaexcesivamente agresivos. Uno de los motivos por los que la medida no fue bien aceptada en las redes es principalmente que se está relacionando lacon los videojuegos, vinculando la violencia con la agresividad de los estudiantes menores de edad. Él mismo no lo ha ocultado: “Hay evidencias de que los niños de temprana edad están expuestos ay tienden a ser más agresivos que aquellos que no lo hacen. Esta ley permitirá a las escuelas tener recursos adicionales para que los estudiantes puedan sobrellevar esa agresividad de forma positiva”. El motivo del impulso de esta iniciativa de ley justo ahora viene a responder elen la escuela Stoneman Douglas de Parkland, en Florida, donde 17 personas murieron a causa de los disparos.