Daniel Rafecas zafó del juicio político y solo le descontarán medio mes de sueldo

Legales

23-02-2018 El oficialismo presentó un proyecto alternativo al del radical Ángel Rozas y redujo la sanción a una multa económica contra el magistrado





La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura finalmente desestimó avanzar con el pedido de juicio político al juez federal Daniel Rafecas por su actuación al frente de la causa del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta cristina Kirchner. La mano de la diputadaen esa cuestión, y fue el representante del Poder Ejecutivo en este cuerpo, Juan Bautista Mahiques, el que terminódel magistrado, pidiendo que solo. La decisión, que consiste de la reducción del 50% en el sueldo del magistrado durante un mes, fue respaldada por el presidente de esta comisión y diputado del PRO, Pablo Tonelli, y por la mayoría en el recinto, restando solamente para que quede firme el voto en la próxima reunión plenaria del Consejo, prevista para principios de marzo. Rafecas estaba acusado de mal desempeño en sus funciones por su decisión de cerrar la causa iniciada en 2015 por el fiscal Nisman contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y diferentes funcionarios nacionales por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. La denuncia , realizada en su momento por Elisa Carrió, recayó en el consejero Angel Rozas (senador de la UCR-Cambiemos), quien determinó quede Rafecas y quedó a cargo de hacer la parte acusatoria.Además, el juez estaba sospechado deal actual diputado oficialista Waldo Wolff para reclamarle que dejara de cuestionarlo en los medios de comunicación por la determinación que tomó en torno al caso que involucra a la ex mandataria nacional. El 7 de diciembre pasado, el magistrado se presentó ante la comisión de Disciplina y Acusación para hacer su descargo y destacó que la "inexistencia de delito " que determinó que había en la denuncia de Nisman, también aparece en otras causas que estuvieron a su cargo. "Lo cierto es queen los que tampoco había pruebas de que se haya cometido un delito ", sostuvo en aquella audiencia. Durante el debate en la comisión,insistió en que el juez federal "no logró rebatir las imputaciones" que se le hicieron y, pero ya Tonelli y Mahiques rechazaron esta solicitud y consideraron que solamente se le debe imponer una sanción económica por aquellos llamados al diputado Wolff. De esta manera, la comisión decidió "la aplicación de una" durantepara Rafecas por "la comisión de actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos o que comprometen la dignidad en el cargo". Ahora será el plenario del Consejo de la Magistratura el que deba ratificar esa pena o avanzar con el pedido de juicio político de Rozas, pero se descuenta que el tema quedara firme.