La pelea de los servicios en la nube informática llega a la banca y las finanzas

Tecnología

23-02-2018 En su pelea con Amazon, Microsoft y Alphabet por este negocio, Oracle apuesta a la posibilidad de la personalización y de aplicabilidad fraccionada

El mercado mundial para servicios de nube fue de 260.200 millones de dólares en 2017, o un 19% mayor que el año anterior. Hasta 2020, la proyección de una encuesta de la consultora Gartner es que alcance 411.400 millones de dólares.

Ese gigantesco negocio tiene a competidores de la talla de Amazon, Microsoft y Alphabet (la matriz de Google), que contienen respectivamente el 44,2%, 7,1% y 2,3% de la infraestructura de la nube utilizada en todo el mundo.

A ese trío quiere sumarse Oracle, el segundo mayor fabricante mundial de software. "Vamos a ser la primera empresa en nube", aseguró Steve Cox, vicepresidente de ERP y EPM de la compañía, en el marco de unas conferencias realizadas este mes en la ciudad estadounidense de New York para ejecutivos de bancas y finanzas, y donde iProfesional fue el único medio argentino presente.

"Y no lo encontramos solos, todos nuestros clientes saben que somos los mejores en solucionar problemas con la tecnología", continuó Cox en diálogo con medios latinoamericanos.

Para alcanzar ese objetivo, el primer desafío es educativo: "Las compañías mueren lentamente. Necesitamos crear un sentido de urgencia en la modernización y la adopción de nuevas tecnologías", admitió Douglas Kehring, vicepresidente ejecutivo, jefe de equipo y director de Desarrollo de Oracle.

"Existe un 'síndrome de no se ha hecho aquí, no tiene lo que necesito'", que impacta en la decisión de contratar un sistema de nube tercerizado, debido a la resistencia del departamento de TI a abrir espacio para otras empresas y que las proveedoras de soluciones en nube también luchan por desmitificarse.

Dentro de esta estrategia, la opción de Oracle es la de seguir creando, cada vez más, la posibilidad de la personalización y de aplicabilidad fraccionada.

"No necesitamos revolucionar todo de una vez, el papel del director será el de habilitar lo que sea necesario para gestionar mejor el negocio por nuestra plataforma sin la necesidad de pasar las demandas para el TI", dijo en una rueda con medios latinoamericanos en la que participó iProfesional Paulo Guiné, agente de transformación digital de Oracle para las empresas en América latina.

"Cuando haya, por ejemplo, una nueva regla tributaria, será fácil navegar por nuestra plataforma y solicitar las modificaciones necesarias, es algo muy parecido a la experiencia móvil", explicó.

En cuanto a la cuestión de la seguridad, Oracle garantiza que mantener datos en su nube es más seguro, ya que la protección ya no necesita hacerse internamente a la empresa contratante y el monitoreo se realiza en tiempo real.

El uso de blockchain y de encriptación es la apuesta, porque los datos quedan protegidospor esta barrera, y no por hojas de cálculo accesibles a los empleados.

Ser o no ser tecnológico

"Por mucho tiempo dijimos que la tecnología tenía que hablar el lenguaje de los negocios. Hoy, los negocios deben hablar el lenguaje de la tecnología", afirmó Bill Briggs, director de tecnología (CTO) de la consultora Deloitte en las conferencias de Oracle en New York.

Según este ejecutivo, las empresas que no tienen la tecnología como prioridad están condenadas al fracaso. "Todas las empresas son empresas de tecnología".

De lo contrario, están en la "industria equivocada" y no tendrán fuerzas para seguir competitivas en el área que se propusieron a trabajar desde el principio, según Briggs.

Según el analista, la aplicación de la tecnología al negocio principal es esencial para que el crecimiento se mantenga "en las áreas que importan".

Así, permitir el acceso de la tecnología en nube a la optimización es lo que garantiza que cada empleado tenga tiempo para centrarse en sus actividades principales sin que la empresa pierda espacio para otras más innovadoras.

"En los últimos dos años, en reuniones con diversos CEO buscando innovación, noté ese cambio. Los empleados de todas estas empresas necesitan entender lo que significa (tecnología)", reiteró.

Entre los efectos más significativos de esta nueva percepción, Briggs señaló que lo digital, que una vez fue visto como un tema separado de los procesos de negocio, es ahora parte de todos los procesos: el cumplimiento y el riesgo de reputación y las ventas.

Dentro del sector financiero, por lo general entre los más "lentos" y "hacia atrás" en los negocios, hay algunos usos para las tecnologías digitales:

* Proporcionar ideas para la inversión en nuevos productos a través de tiempo de cálculo reales y de costos e ingresos que generan.

* Transacciones más veloces para mejorar la colaboración entre clientes y empresas.

* Reducción de costos con revisión y lentitud en procesos, con cálculos computarizados.

* Análisis y balances en tiempo real.

Todo esto pasa por permitir nuevos modelos de negocios, mejorar el cumplimiento, la experiencia del usuario y, finalmente, posibilitar operaciones "on the go" por el móvil.

Poseer la tecnología como telón de fondo para los negocios no significa que todos los empleados deben pensar a tiempo completo en los procesos de TI.

"Nuestro trabajo es para facilitar al máximo la aplicación de la tecnología para que los empleados de las empresas utilizan su tiempo para hacer lo que realmente importa: innovar", afirmó Mark Hurd, CEO de Oracle, en otro panel durante el evento.

Lo esencial para mantener la competitividad de una empresa en cualquier área, es decir, que sea tan ágil como los creados para revolucionar su industria.

Para ello, Oracle cree que la nube es la única solución posible, teniendo en cuenta agilidad en los procesos, aplicabilidad de la inteligencia artificial y del análisis de datos en tiempo real.