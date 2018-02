Para el vice de Dujovne, "la deuda crecerá hasta 2021 y después se aplanará"

Economía

25-02-2018 Sebastián Galiani, secretario de Política Económica, defendió los aumentos en los servicios y dijo que las tarifas "eran una ficción"

Mientras el ministro de Hacienda, Nicolás, viajó a España, en el marco de una visita oficial con el objetivo de profundizar las relaciones bilaterales y atraer inversiones, su vice Sebastiándefendió el rumbo económico del Gobierno. Consideró que el 2016 "fue un año de transición", defendió la suba de tarifas y dijo que el proceso decontinuará hasta el"Estamos en un proceso de normalizar lay eso va a llevar un par de años pero cada vez va a ir mejor. Desde el 2011 para acá se daban ciclos patológicos con un crecimiento nulo", señaló Galiani en declaraciones radiales. El viceministro dijo que laactual "es baja" pero que "va a crecer hasta 2021". "Si nosotros queremos bajar la inflación tenemos que tomar deuda, esa deuda va a crecer hasta el año, después se va a aplanar y después va a bajar." Para el funcionario, el precio de los"era muy bajo" y "no era sostenible". "Era una ficción y algún día iba a tener que ser corregido. Y esa tarea de corrección indudablemente para las familias es un costo pero tiene un beneficio que ayuda a poner a laen un lugar sostenible y genuino, que el mercado y la economía puede sostener", apuntó. Además, dijo que el"hizo las cosas" y que ahora hay que "desandar" ese camino.En tanto, sobre el cambio de metas de, Galiani explicó que "el Gobierno fija una meta y lo que le dice al Banco Central con esa meta es 'hacé lo que sea necesario para cumplirla'. Pero pasan Shocks que no necesariamente se pueden anticipar". "No creo que lasea un toro indomable. La inflación está bajando. Y estoy convenido que va a continuar bajando porque tenemos un programa que es consistente." Por otra parte, destacó que labajó, de un 30,5% cuando asumió Macri a un 28% y que lo que más creció el año pasado "fue la". "y toda Latinoamérica sufrió desde el 2011 una caída muy fuerte de sus precios de. En el 2016 se recuperaron un poco, y en el 2017 se quedaron estables. El año 2016 fue un año de transición. El primer año donde la inversión aumentó fue en el 2017 y en el 2018 hay que seguir". Al igual que Dujovne , resaltó el proceso de "integración al" aunque aclaró que "cuando uno toma una economía muy cerrada" no puede hacerse "de golpe" porque las transiciones "son mucho más costosas".