Andorra Gate: silencio en las petroleras

Economía

26-02-2018 Las operadoras con actividad en Neuquén siguen de cerca las derivaciones del caso Sapag pero eligen no expresarse al respecto. Temen que la investigación “salpique” a Vaca Muerta

La revelación periodística del diario español El País que da cuenta de una presunta maniobra del exgobernadory su ministro de Energía, Guillermo Coco, para intentar abriren, uno de los paraísos fiscales del mundo financiero, tiene ocupada a la industria petrolera nacional. Las operadoras con base ensiguen de cerca la evolución del caso pero prefieren no opinar al respecto. El documento de la Banca privada d’Andorra (BPA) asegura que no aceptó el pedido de apertura por sospechar que el dinero, unos 5 millones de dólares, provenían de “originadas por las intermediaciones en las renegociaciones de las concesiones (petroleras)”. Es decir supuestos sobornos. Esto significa que sí existió delito hubo, al menos, dos partes involucradas: el que pagó y el que cobró. En los pasillos internos de la industria petrolera no son pocos los que se encogen de hombros cuando se menciona la investigación. Saben que cualquiera sea el destino del caso -ahora en manos del ministerio público fiscal neuquino- salpica al millonario negocio de los hidrocarburos y pone en el centro de la escena el megadesarrollo de, donde operan la mayoría de las principales petroleras del mundo, señala El Diario de Río Negro. “Estamosy sus derivaciones con detenimiento. Relevamos todo lo que se publica y lo reportamos a nuestra central en Buenos Aires”, comentó una fuente que pidió reserva de su identidad.Tanto Sapag como Coco fueron jugadores con peso en lay cosecharon casi por igual respeto y desprecio. El enfrentamiento más recordado fue con el ex CEO de YPF, Miguel Galuccio, con quien trabaron un arriesgado juego de equilibrios que necesitó de la intervención directa de la Casa Rosada para superar las diferencias. El ejecutivo de la petrolera nacional nunca vio con buenos ojos la creación de lay apostaba por una política energética con visión nacional que no dependiera de los mostradores provinciales. Casi en un minucioso análisis de contenidos, algunos operadores de las compañías señalan que los documentos publicados por el medio español tienen carácter de verosímil. Es decir que podrían aludir a un hecho concreto. Pero también sospechan de la linealidad de los acontecimientos. Les resulta extraño el grado deque la nota periodística traza entre la maniobra y el exgobernador. Pese a que el período que se investiga nada tiene que ver, por lo menos directamente, con los desarrollos no convencionales puede terminar por mancharlo y se sabe que el proyectoes central para el presidente. Esta relación abre otra línea de daños colaterales: el vínculo entre el gobernador Omar Gutiérrez y el gobierno nacional que, ante pruebas más contundentes, optó por soltarle la mano al subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, quien ocultó una cuenta con 1,2 millones de dólares en la misma entidad bancaria. Desde las compañías se relevan todas lasque toma la causa, pero no se hacen declaraciones o análisis sobre la nota publicada por El País.