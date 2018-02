Guerra entre Chubut e YPF: la provincia le quitará dos áreas por "falta de inversiones"

Economía

26-02-2018 El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, aseguró que le quitará a la compañía YPF dos áreas petroleras y advirtió que la empresa "debe $200 millones en inversión y no tiene ni a un sólo trabajador"

El gobernador de Chubut , Mariano Arcioni, aseguró que le quitará a la compañía YPFy advirtió que la empresa "debe $200 millones eny no tiene ni a un sólo trabajador". "Ya le di lasal ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, porque en esas áreas deben $200 millones de inversión y no tienen ni a un solo trabajador", afirmó el mandatario. Arcioni realizó estas declaraciones en el marco del acto central por el 117º Aniversario de la fundación de. En su discurso, el funcionario provincial aseguró: "Que hoy la empresa emblemática del país, de la Provincia, de Comodoro, no nos esté acompañado no es solamente un revés para las autoridades sino también para todos los ypefianos que han dado durante décadas lo mejor de sí para el crecimiento de Comodoro, la Provincia y el país"."Le quiero decir a YPF, a los, a la provincia del, que la Provincia sí tiene una deuda con YPF pero ellos tienen una deuda aun mayor con nosotros", remarcó, en declaraciones difundidas por el diario Jornada de esa provincia. El mandatario chubutense dijo que "hoy más que nunca necesitamos dar trabajo, acompañar a la Provincia y a Comodoro, por eso las instrucciones ya están dadas". Arcioni se refirió a las áreas denominadas Río Mayo y Sarmiento, en las que, la Provincia, acusa a la compañía de no haber concretado las "". "Es cierto que la provincia tiene una deuda con YPF, pero ellos tienen una deuda aun mayor con nosotros. Es por eso que he dado las instrucciones al ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, para revertir dos áreas de YPF, en las cuales deben $200 millones de inversión y no tienen a un solo trabajador", dijo Arcioni. Advirtió que "van a invertir lo que tienen que invertir y vamos a aplicar todas laspor los desastres ambientales que vienen provocando".