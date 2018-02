Samsung Galaxy S9 vs. Galaxy S9 Plus: éstas son las diferencias

Tecnología

El Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus comparten muchas especificaciones, funciones y diseño, pero estos celulares se diferencian más entre sí que sus predecesores, el S8 y S8 Plus.

Al igual que sus predecesores (Galaxy S8 y S8 Plus; y Galaxy S7 y S7 Edge), tienen como principal diferencia entre sí su tamaño.

Tamaño

El Galaxy S9 tiene una pantalla de 5,8 pulgadas y unas dimensiones de 147.7X68.7X8.5mm, mientras que el Galaxy S8 Plus tiene una pantalla de 6,2 pulgadas con dimensiones de 158.1X73.8X8.5mm.

El Galaxy S9 Plus es el más grande y pesado (189 vs. 163 gramos) de los dos, pero ambos tienen el mismo grosor. Esto hace que el Galaxy S9 sea más fácil de usar con una sola mano, de colocar en el bolsillo o maleta y de sostener por más tiempo.

Cámaras

A diferencia de sus predecesores, que integraron la misma cámara, en esta ocasión el Galaxy S9 Plus tiene una cámara más: un telefoto.

La cámara principal es idéntica, con una apertura variable de f/1.5 a f/2.4, pero la cámara secundaria del Galaxy S9 permite hacer algunas cosas que no se pueden con la cámara única del Galaxy S9. Por ejemplo:

* Hacer zoom óptico 2X.

* Tomar fotos con fondo dinámico (Live Focus, en inglés) -- fotos con fondo borroso mejores que las de la función de enfoque selectivo.

* La intensidad del fondo borroso se puede ajustar antes y después de tomar la foto.

* Se puede capturar una foto gran angular y una regular a la vez.

Memoria RAM

A diferencia de sus predecesores, el Galaxy S9 Plus tiene más memoria RAM que el Galaxy S9: 6GB vs. 4GB.

Esto es bueno, porque permite que las aplicaciones recientes se puedan abrir más rápidamente, y es muy veloz cuando se usan muchas aplicaciones simultáneamente, pues el rendimiento se hace un poco más fluido. 6GB de RAM es exactamente la misma cantidad de memoria que tiene el Galaxy Note 8.

Batería

Aunque las baterías no tuvieron cambios en esta ocasión, el Galaxy S9 Plus sigue teniendo una batería de mayor capacidad que la de su hermano menor: 3.500mAh vs. 3.000mAh.

Sin embargo, la capacidad no lo es todo, aunque en versiones anteriores de estos celulares quedó claro que el mayor siempre ofrece una mejor duración de batería.

Precio

El Samsung Galaxy S9 se podrá comprar a un precio inicial de 720 dólares y hasta 800 dólares. El Galaxy S9 Plus tendrá un precio inicial de 870 dólares y puede llegar a 930 dólares en las principales operadoras de los Estados Unidos.

Esta diferencia de precio puede estar entre 100 dólares a más, así que puedes comprar el Galaxy S9 por menos y no sacrificar tanto, ya que obtiene el mismo procesador, sistema operativo, AR Emoji, Bixby, resistencia al agua, doble bocina con Dolby Atmos y más.