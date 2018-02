Sigue el boom de los créditos: en dos meses crecieron $74.000 millones

Finanzas

26-02-2018 Los créditos crecen por encima del 54% en términos anuales, siendo los más dinámicos los que tienen garantía real, en especial hipotecas

Con relación alla brecha entre el devenir de losdel sector privado se ha reducido en lo que va del año. Pero cuando todo hacía pensar, luego de que desde el BCRA advirtiera quemacroeconómicamente,como el del año pasado, que los préstamos se desacelerarían, la realidad muestra otro panorama. Tras elregistrado en enero, de más delen lo que va de febrero se proyecta ya unde los préstamosDe modo que en elel stock de créditos privados totales, en pesos y en dólares, acusa un. Esto implica un aumento en términos absolutos de nada menos que $74.000 millones (aproximadamente un 13,5% del incremento anual de 2017). Ocurre que en el flanco privado, losmientras que los(hubo una mejora en la liquidez bancaria en enero ante el aumento de los depósitos a la vista por factores estacionales, que tiene una mayor tasa de encaje obligatorio). De no mejorar sustancialmente el crecimiento de los depósitos privados (materia prima para otorgar créditos), las entidadesde deuda o de acciones paray así fondearse. Además, ante las significativas necesidades de financiamiento del sector público, que además para no inundar de dólares el mercado localmás en moneda local, el efectopuede afectar las perspectivas de la plaza financiera.Porque no hay, por ahora, financiamiento para todos en forma ilimitada. Por su parte, lasno acusaron el sesgo menos contractivo del BCRA . Por ejemplo, por unen pesos la tasa es demientras que para unsupera elLa dinámica crediticia en febrero muestra que las(una velocidad interanual del 46,3%), mientras que las nominadaslo hacen por encima del(106,3% interanual). Se tiene así que los créditos en pesos crecen cerca de $27.700 millones y los nominados en dólares por el equivalente a $20.400 millones. O sea, en total el stock aumenta en $48.100 millones. Eles de(hipotecas crece $9.100 M) seguido por el crédito al consumo (personales y tarjetas, +$9.500 M y +$7.700 M respectivamente). En cuanto a los créditos comerciales, según Ambito, documentos caen más de $5.300 M y adelantos crecen $6.300 M. Los créditos en UVA siguieron ganando terreno, especialmente en hipotecas y algo menos en personales y prendarios. Entre los nominados en dólares, lo mejor pasó por documentos a sola firma (asociados a las prefinanciaciones de exportaciones) y tarjetas.