Zurich Seguros adquirió las operaciones de QBE en América latina por u$s409 M

Negocios

26-02-2018 Además la empresa logrará una mayor escala en Brasil, Colombia y México y se convertirá en tercera aseguradora en Ecuador

Insurance Grouplasde la aseguradoraInsurance Group Limited en América Latina por un precio total desujeto a ajustes de cierre. La, sujeta a aprobaciones regulatorias,lalaa la vez que permitirá sumar una mayor escala y capacidades en Brasil, Colombia y México, convirtiendo también al Grupo en la tercera aseguradora en Ecuador. "Esta operación nos posiciona como la aseguradora líder en Argentina, unque demuestra un, unay un entorno positivo para el seguro. Profundiza nuestras capacidades en losy se apoya en nuestra estrategia de convertirnos en la aseguradora de preferencia en el segmento minorista y corporativo en la región, protegiendo a nuestros clientes y ayudándolos a alcanzar su mayor potencial," indicó Claudia Dill, Chief Executive Officer de Zurich para América Latina . "Le damos la bienvenida a nuestros nuevos clientes, distribuidores y colegas a Zurich". Las operaciones adquiridas combinan primas brutas emitidas por aproximadamente u$s790 millones en 2017, con una oferta de productos altamente diversificada y una sólida distribución. ALa operación duplicará aproximadamente el negocio de bienes y accidentes (P&C) de Zurich en Argentina y creará la compañía de seguros líder en el país para los negocios de P&C y de vida con el 8,4% de participación en el mercado y la tercera más grande en el negocio P&C solamente, con una participación similar. Las operaciones adquiridas complementan los negocios existentes de Zurich en Argentina y agreganen particular entre los clientesEn Brasil, Colombia y México, el Grupo ganará un rango de capacidades incrementales y acceso a canales de distribución adicionales y en Ecuador el negocio adquirido ocupa el tercer lugar en el país. Zurich espera lograr un rendimiento total de lasque supere la tasa crítica dedel Grupo del 10% dentro del primer año después de completar la operación. Se prevé que la adquisición se complete para finales de 2018 y que se financie con recursos internos. Zurich Insurance Group (Zurich) es una aseguradora líder multicanal que brinda servicios a sus clientes a nivel global y local . Con cerca de 53.000 empleados, ofrece una amplia gama de productos y servicios de seguros patrimoniales y de vida en más de 210 países y territorios. Entre los clientes de Zurich se encuentran individuos, pequeñas y medianas empresas, así como grandes compañías y multinacionales. El Grupo tiene su sede central en Zurich (Suiza), donde fue fundado en 1872. La sociedad de cartera, Zurich Insurance Group Ltd (ZURN), cotiza en la Bolsa de Suiza SIX Swiss Exchange y tiene un programa de nivel I de American Depositary Receipts (ZURVY), que se negocia en el mercado extrabursátil (OTC) en OTCQX.