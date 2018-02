El ministro Triaca impugna al juez que falló a favor del gremio bancario

Legales

26-02-2018 Flores dispuso que se debe seguir descontando a trabajadores no afiliados la "cuota solidaria". Para la cartera laboral, el magistrado no tiene competencia

Se recrudece el. El Ministerio deel viernes unaelJulián Benito Flores quedel sector. El titular del Juzgado Civil y Comercial N° 11 de Resistencia, Chaco, quien había dispuesto que lasseguira los trabajadores bancariosla llamada, tal como pretendía el sindicato liderado por Sergio Palazzo. Según el diario Clarín, la cartera laboral entiende quepor ser del fuero civil. Aunque reina el hermetismo, se entiende que en losel sector empresariode Flores.Esta batalla se suma a la pelea por lade este año, donde loseluna vez que la medición supere este valor. Para la"es inmoral" yuna cifra cercana alCon el escenario de negociación trabado y la, las cámaras consultaron a Trabajo si debían seguir abonando laya que estaba vencido el acuerdo 2017. La respuesta fue un "no" que llegó como una resolución publicada en el Boletín Oficial del 27 de enero en la que daban cuenta de la no obligatoriedad a pagarla. El aporte solidario es unaque se le hace mensualmente a losse entiende quede lo, llámesecomo así tambiénu otros extras. En tanto, laque pagan los afiliados puede llegar hasta elEn el caso bancario son 45.000 no afiliados sobre un universo de 110.000 trabajadores. Lo cierto es que el golpe económico financiero para la Asociación Bancaria fue fuerte.