El verdadero pagadiós: cierra el Santo Sepulcro para protestar contra un nuevo impuesto

Impuestos

26-02-2018 El Santo Sepulcro de Jerusalén, el lugar donde según la tradición fue sepultado Jesús, cerró de forma indefinida por orden de las principales iglesias cristianas en protesta por la intención israelí de hacerles pagar el impuesto sobre bienes inmuebles, del que están exentos desde hace décadas

El, el lugar donde según la tradición fue, cerró de forma indefinida por orden de las principalesen protesta por la intención israelí de hacerles pagar el, del que están exentos desde hace décadas. Así lo comunicaron Theophilos III, patriarca de Jerusalén; Francesco Patton, custodio de Tierra Santa, y Nourhan Manougian, patriarca Armenio de la ciudad. Los tres afirmaron que hay unaque "alcanzó recientemente un nivel sin precedentes, con las escandalosas órdenes de ladede las iglesias, propiedades y cuentas bancarias, para hacer frente apunitivos". "Nosotros, los líderes de las Iglesias a cargo del Santo Sepulcro y del Statu Quo de los distintoscristianos en Jerusalén -el Patriarcado Greco-ortodoxo, la Custodia de Tierra Santa y el Patriarcado Armenio- seguimos con gran preocupación la campaña sistemática contra las iglesias y las comunidades cristianas en Tierra Santa", han señalado.Los responsables también criticaron un proyecto de ley que permitirá. "Nos recuerda a leyes similares dictadas contra los judíos durante el periodo más oscuro en Europa", se asegura en el comunicado recogido por AFP y que hace referencia a la persecución nazi y al Holocausto. Las últimas decisiones del Ayuntamiento, consideraron, "rompen losy las obligaciones internacionales que garantizan los derechos y privilegios de las Iglesias, en lo que parece un intento de debilitar la presencia cristiana en Jerusalén". Las principales víctimas de estas decisiones, han advertido, serán "las familias empobrecidas que quedarán sin comida y vivienda y los niños que no podrán ir al colegio". Wadi al Huseini, eldelque lo abre y cierra cada día, señaló a la agencia Efe que la Alcaldía "están pidiendo a las Iglesias que paguen, esto no ha ocurrido nunca ni en el periodo Otomano, ni en el Mandato Británico ni con el jordano". Se trata delde bienes inmuebles sobre "centros religiosos, escuelas y hospicios de peregrinos", ha explicado. "Losme han pedido que cierre la iglesia, así que he pedido a todo el mundo que salga y he cerrado. Espero que se solvente el problema. (...) Nunca antes se ha cerrado la iglesia por motivos políticos", ha asegurado Wadi al Huseini, quien se ha mostrado esperanzado de que "pronto se resuelva el problema y se pueda volver a abrir".