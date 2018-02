El aumento en alimentos dispara la inflación: supermercados y fábricas remarcan precios por suba del dólar, tarifas y combustibles

Economía

28-02-2018 Las grandes cadenas acusan a los fabricantes, que a su vez alegan que los costos no paran de subir. Los ajustes llegan a ser de hasta el 6% en apenas un par de semanas. El Gobierno no interviene, a la espera de que sea la propia demanda la que ponga límites. ¿Qué productos picaron en punta?

Las razones pueden ser varias, pero el resultado final, uno solo: elen losya es una constante que se repite mes a mes. Ya esa regla.Las principalesen sus productos muchos de los cuales forman parte de laA la hora de efectuar mediciones y brindar pronósticos, la consultora Elypsis es una de las dos más prestigiosas del mercado, ya que releva cerca de 300.000 artículos listados en las góndolas de los supermercados.Precisamente, esa reputación es la que pone sobre relieve el dato sobre elque detectó en elde mes.Lasdesde las industrias hacia las c, y también a. Nadie queda a salvo de los incrementos, ni los que tienen atención directa al público ni aquellos que distribuyen la mercadería.Las, a las que tuvo acceso, incluyen a los artículos deen los distintos rubros.Entre ellas, Molinos (, polvos para la preparación de postres, helados),(mayonesas, puré de tomate, caldos), La Morenita () y Dos Anclas ().Pero hay más, también se registraron fuertes incrementos en-de entre- y ende caballa, sardinas y atún.De acuerdo con la medición de Elypsis, durante lostambién huboLas, por caso, registraron ajustes del 2% promedio, por debajo de otros productos de la canasta básica, como las) y)."Notamos unade los alimentos durante la. En algunos casos, como las, inclusodurante laun 2% promedio adicional", afirma Nicolás Abuchar, economista de la consultora.Losfueron los que menos se movieron, al menos en esos primeros 15 días del mes:. Estos repuntes, que tanto castigan al bolsillo, se danpopular.De acuerdo con la última medición del INDEC, las, en línea con lo que el propio organismo viene midiendo sobre la actividad económica.La dinámica de los precios preocupa al Gobierno y, para peor, los propiosadmiten que"Tenemos muy". Esta declaración, que pertenece al mismísimo Nicolás, no deja de sorprender a propios y ajenos."Va a bajar en los próximos meses y aún trabajamos con la meta del 15%", expresó el funcionario, y aseguró que su colega del Banco Central, Federico, está realizando una "" para enfrentar la escalada.El último dato oficial dio cuenta de una inflación núcleo de 1,5% en enero, apenas tres décimas por debajo al IPC (1,8%), que considera los cambios de loss, que sonLa siguiente infografía permite distinguir la diferencia entre

Échale la culpa al Dólar y a los combustibles





Desconfianza y acusaciones mutuas



¿Cómo viene dándose esta carrera en los- La" marcó- Else ubicó cuatro puntos por encima (- En, el alza interanual fueLa dinámica inflacionaria sigue tan vigente como antes en este comienzo de 2018. En lasqueenviaron a los comercios, a las que tuvo acceso, las mayores alzas se evidencian en:(hastadependiendo de calidades y marcas)(también hasta(hastaen sal, azúcar, vinagres)(hastasegún el tipo)En estos últimos casos, así como también en las conservas de pescados,se debe altipo de cambio. Y no es para menos: el, que en Navidad se situaba en $17,50, ya superó los $20, lo que implica unEl alza del billete verde no fue lo único que produjo el incremento en el rubro alimentos. ElEn promedio, el valor del(el más utilizado por los camiones que reparten la mercadería) se incrementó la. Por cierto, elya cuesta unDesde las cadenas comercializadoras añaden elde los, básicamente del rubro. Si bien los importes que deben enfrentar contemplan menos subsidios respecto a los hogares, lo cierto es que también se han movido por encima de la inflación Desde uno de los grandes supermercados, con fuerte presencia en Capital y conurbano, señalaron que lallegó con unen relación a la del año pasado.Un rápido rastreo por los incrementos registrados ubica a lascomo eldel último año. En promedio,Por detrás se ubican las);(+);(+) y(+).En el sector supermercadista no lucen optimistas. Tras la incipiente mejora de fines del año pasado, las ventas achataron y los empresarios advierten que losseguiránen las góndolas.Ya es una tradición elentre lay la: unos y otrospor las remarcaciones. Y este "tiroteo" se acentúa en épocas de ajustes más frecuentes, como el actual.Algunas de lashan tomado medidas extremas, como la depara que monitoreen los precios de venta al público. Por cierto, varios de estos informes llegaron a los despachos oficiales.Hasta el presente, eltuvo unarespecto de las subas en los precios de los alimentos, salvo a mediados del año pasado.En ese entonces, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) inició una investigación sobre el vínculo entre comerciantes y proveedores. Hasta el momento, no se observan resultados."Nosotros no somos los culpables, tenemos las manos atadas.porque aumentaron lasy porque elestá más caro", indica auna importante fuente de una firma alimenticia.Pese a que reconocen lo complicado que resulta batallar contra la inflación , sobre todo en el rubro alimentos,se muestrany a aplicar medidas. Dejan al Banco Central con su errática estrategia antiinflacionaria.No lo dicen abiertamente, pero está claro que esa elección de pasividad responde a la crispación que en su momento provocó el accionar de Guillermo Moreno. El macrismo, en cambio, enarbola un modelo opuesto al de la gestión anterior.A fin de cuentas, para una gestión de simpatía liberal y que trata de minimizar las regulaciones,es que los "" de precios los efectúe el, a través de la"Si la demanda no avala los aumentos, ni los fabricantes ni las cadenas comerciales podrán hacerlo. O lo harán de manera más moderada", afirma en diálogo con iProfesional un funcionario del equipo económico.Por ahora, lade frente con laPara peor, losque aceptaron dialogar con este medio admitieron quede cara a las próximas discusionesLosaccionaron, a comienzos de año, la cláusula gatillo por la inflación del año pasado. Acordaron un, por encima de lo que dio el IPC durante 2017.Ahora, lasestán, que debería cerrarse en las próximas semanas. Los comerciantes alegan que no tienen margen para absorber las nuevas listas de precios que les acaban de enviar sus proveedores.Por el lado del sector comercial, aseguran que también redujeron al máximo sus márgenes, para así no perder market share en manos de los mayoristas.¿Serán los? ¿Acaso los? ¿O hay que echarle la culpa a la suba del? En medio de tantos interrogantes sobre porqué suben los precios, hay: lasiempre se la llevan los bolsillos de los