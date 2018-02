Fiat Chrysler sigue los pasos de otras marcas y dejaría de producir motores diésel en 2022

Autos iPro

26-02-2018 La automotriz analiza eliminar esta motorización para los modelos de todas las marcas del grupo, incluyendo Alfa Romeo, Maserati y Jeep. De esta forma, se suma a una tendencia a la que se subieron varios rivales, como la japonesa Toyota

Te puede interesar Cómo es y cuánto cuesta el Fiat Cronos, el auto que Macri presentó en Córdoba

El grupo FCA ya habría tomado la decisión dede ninguna de sus marcas conlo cual se concretaría en 2022. Entre los planes se incluyen Fiat , Alfa Romeo, Maserati y Jeep, quienes en los próximos cuatro años deberán irprogresivamente lade sus gamas. Por ahora, FCA no hizo declaraciones oficiales sobre el tema, ya que el plan de futuro de la compañía, que marca el rumbo de FCA para los próximos cuatro años, no se presentará hasta el día 1 de junio, según Motorpasión. Una de las definiciones más importantes es sobre los, que en algunos mercados son muy exitosos por esta motorización.Entre las principales razones para que los fabricantes se decanten por decir adiós al combustible se encuentran elen parte por lasde vehículos diésel en ciertas ciudades y, sobre todo, las nuevasque obligan a los fabricantes a hacer grandes inversiones en desarrollo sobre todo viendo la tendencia del mercado con respecto a este combustible- para una tecnología que es popular en turismos casi exclusivamente en Europa. Así, cada vez serán más losque decidan ira una segunda fila o bien eliminarlo por completo de su oferta, a favor de nuevos sistemas de propulsión, ya sean híbridos convencionales, híbridos enchufables, los tan de moda mild-hybrid con sistema eléctrico de 48V o incluso eléctricos puros. Una de las primeras marcas en, quien ya desde 2011 se centró en sus modelos híbridos y nafteros, dejando de ofrecer versiones de gasóleo en toda su gama. Además, su matrizde no lanzar ningún nuevo diésel, mientras que Renault comentó que en alguna ocasión podría prescindir del diésel en sus modelos más pequeños. Volvo, por su parte, ya afirmó que no tiene intención de desarrollar una nueva generación de motores diésel.