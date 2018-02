Asesor de Dujovne: "Lo difícil es bajar la inflación sin que se genere un colapso económico"

Economía

El jefe de asesores del Ministerio de, Guido, advirtió este lunes que lo "difícil" es"sin que se genere unen la actividad económica".Además, admitió que laque afecta la producción agropecuaria podría impactar sobre lade este año.El funcionario aseguró que lapara este 2018 "definitivamente es".Explicó que cuando se cambió "la meta del 10% al 15%, fue porque nos parecía que no era cumplible, y esta meta del 15% definitivamente lo es"."Lo difícil no es, sino bajar sin que genere un, y lo estamos logrando", añadió el funcionario.Agregó que los consultores económicos "piensan que este añocomo mínimo"."Entendemos que la inflación todavía es alta y tiene que llegar a un dígito, como tienen todos los países del mundo,, pero ese proceso", explicó el funcionario.Sandleris estimó que else ubicará en torno alAdmitió también que laque afecta laes un tema "preocupante atención, y si no hay lluvia en los próximos días puede estar afectando la tasa de crecimiento".No obstante, ratificó para este año la meta deaunque reconoció que la seguía es "algo que puede impactar negativamente"."En eldel BCRA, los consultores dicen que lade este año va a ser mucho menor con respecto al año pasado y lo mismo va a pasar con el crecimiento, la economía va a crecer más que el año pasado que a su vez va a crecer más que el 2016" enfatizó el funcionario.Sandleris resaltó que "el año pasado, la economía creció y al mismo tiempo, el gasto público y los impuestos y hace 100 años que no se hacían estas cinco cosa al mismo tiempo en un año".Opinó que si el gobierno no hacía los cambios que se hicieron en diciembre del 2015, esta economía iba ". Se hicieron cambios difíciles, dijo el funcionario, quien destacó que ahora está ", aumentando el empleo u se está bajando la inflación con crecimiento"."Hay mucho mérito en esto que estamos haciendo y esto no quiere decir que tenemos el país que estamos soñando todavía, falta mucho y lapara tener el país que queremos, como este año y el año pasado", dijo el funcionario.Al referirse a la próxima, el funcionario señaló que "hay sectores con mucha ganancia de, ahí se puede llegar a un acuerdo que esté por arriba del 15%, otros sectores estarán más complicados".Advirtió que esdecir "un" en esas negociaciones.