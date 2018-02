Neblina mental: ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad del siglo XXI?

Actualidad

26-02-2018 Los olvidos recurrentes o las lagunas mentales son síntomas clásicos de una patología que aún no es tan conocida como frecuente

Te puede interesar Revelan fotos de Roberto Navarro probando un auto alemán de más de $1.000.000

Lade un momento a otro o lasson situaciones que la mayoría de las personas ha experimentado en diversos momentos. En general, se atribuyen al estrés propio del trabajo y de la vida cotidiana. A medida que se manifiestan de forma más frecuente, se suelen interpretar como problemas de déficit de atención o indicios de una demencia senil en edad avanzada. Sin embargo, esos sucesos pueden tener otra explicación: "una". Según los especialistas, el término también conocido como "", es un conjunto de síntomas que se describen como "". Se trata de un problema que "", no necesariamente a personas de edad avanzada o a aquellos estresados por su trabajo . "Los pacientes se quejan por la", señaló la psicóloga de la Universidad de California, Patricia Lecaros.es unaestadounidense y conocida activista en causas relacionadas con las enfermedades crónicas. El "brain fog" que la afecta esy es uno de los síntomas de suEn diversas entrevistas, la escritora ha explicado la sensación de la siguiente manera: "imagínese el punto en el queo pusiste llave en la puerta. Ahora imagínense que ese es su estado mental normal, todo el día. Lase trata principalmente de, de no acordarse de ciertas palabras, citas, cosas que hacer, o simplemente que de por qué entraste a la cocina".La escritora tiene una columna en su blog personal donde describe cómo es vivir con brain fog. "Hay días en los que estoy extremadamente elocuente; otros en los que apenas puedo formar oraciones completas (...) Cuando te pasa esto, la gente intenta averiguar qué anda mal contigo. Lao el estar bajo laes lo primero que se les ocurre", explica allí. De acuerdo al mundo médico, laes uno de losdel siglo XXI. No obstante,en la mayoría de los casos. Se trata de unaque puede llegar a ser prácticamente invalidante, como en el caso de Kristen, pero que en la mayoría de las personas se expresa de manera, a través de pequeños olvidos, dificultades para concentrarse, poca claridad mental. Todos ellos son síntomas que se sobrellevan con paciencia cuando son esporádicos, pero requieren de atención médica cuando surgen prácticamente a diario o por largos períodos. Para optimizar el rendimiento de la salud mental, la especialistas de la Universidad de California recomienda "". ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nos presentan a una persona llamada Carolina, ponerle "Carolina de Mónaco" y esto ayudará a recordar el nombre. Por otro lado, la alimentación también se presenta como uno de los factores importantes al momento de prevenir la niebla mental. Una dson ideales para estos casos. Mantener una, realizary ejercicios que reduzcan el estrés como yoga, pilates y meditación también ayudarán a prevenir el cuadro.