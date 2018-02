Apple lanzará tres teléfonos este año y agregará el color dorado

Tecnología

26-02-2018 Se filtraron los nombres clave de los celulares, sus novedades y diferencias, como el dual SIM, el nuevo tono dorado y cambios para iOS 12

iPhone X Plus

Nuevo iPhone X

El nuevo iPhone "accesible"

iOS 12

prepara el lanzamiento depara este año y, de acuerdo con un de Bloomberg, solamente dos de ellos tendríanLa publicación, que se dio a conocer al tiempo que se lleva a cabo el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (, por sus siglas en inglés), revelade los nuevos celulares de la manzana, así como algunas diferencias entre ellos. También se precisan detalles sobre, la siguiente versión del sistema operativo móvil de Apple A continuación, lo más importante que dice Bloomberg sobre losde Apple paraSegún Bloomberg, este futuro tabléfono de Apple es conocido internamente como. La pantalla superior a lassería, con resolución de 1.242x2.688 (el iPhone X actual tiene una resolución de 1.125x2.436). Este aumento de resolución ayudaría a mostrar unaa pesar del incremento de tamaño del panel.Estetambién contaría con la pestaña deque debutó con el iPhone X actual, dice el reporte. El modelo Plus, que otros reportes sugieren con un tamaño de, contaría con dual SIM. Esta característica es muy común entre dispositivos de, pero Apple hasta ahora no lo ha implementado en sus celulares. Bloomberg dice que la versión del iPhone X Plus con SIM doble se venderíaLa, conocido en las filas de Cupertino como, mantendrá el diseño hecho de vidrio y su contorno de acero. El iPhone X y el iPhone X Plus usarían el, según el reporte. El iPhone X actual usa el chip A11 Bionic de seis núcleos.El reporte dice que Apple agregará un "nuevo" color para este iPhone X de segunda generación y para el iPhone X Plus. Si bien elserá nuevo para ambos celulares, el tonoya ha estado en los teléfonos de Apple —y hasta en sus computadoras— desde el 2013 con elLos dos teléfonos antes mencionados van enfocados a los aficionados de la marca que puedan costear los(o más) que costarán esos iPhone X y iPhone X Plus. Sin embargo, Apple volverá a la carga con un, aunque ahora enfrentando esta estrategia de una nueva forma. Apple lanzará un iPhone con un precio, pero lo dotará de las características más relevantes como Face ID y el novedoso diseño sin biseles para atraer a los consumidores que quieren los ofrecimientos del iPhone X sin exprimir la cartera.Este iPhone más económicodel iPhone X y usará una del tipocomo el iPhone 8 Plus, dice Bloomberg. Esto permitirá que el precio sea inferior al del iPhone X, sin que a simple vista haya una gran diferencia. Apple ya ha lanzadobasados en sus celulares premium, pero laentre ambos es tan notoria que se terminan afectando las ventas de los modelos baratos. Apple ha intentado esto y sin éxito con el iPhone 5C (ya descontinuado y sin segunda generación) y con el iPhone SE, detalla CNET.El reporte de Bloomberg ofrece algunos comentarios sobre la nueva versión delpara móviles que internamente llaman, como se conoce coloquialmente, tendría mejores funciones de, una mayor integración con, mejor monitorización de actividad y salud, y la posibilidad de usar los Animoji en FaceTime. Otros reportes han sugerido que esta actualización se concentrará en mejorar lay desempeño de los dispositivos que lo ejecuten, más allá de agregar nuevas y llamativas funciones.