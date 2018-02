Las 10 grandes firmas que Warren Buffet podría comprar de golpe

Negocios

26-02-2018 El inversor y empresario estadounidense es el segundo hombre más rico del planeta. Tiene más de u$s116.000 millones para nuevas adquisiciones

Los u$s116.000 millones

Su propia aerolínea

El estadounidensees el segundo hombre más rico del mundo. Mediante la compra y venta de empresas amasó su fortuna y creó el imperio Berkshire Hathaway, un conglomerado financiero que tiene un tamaño dePero ahora la Bolsa está tan cara que no encuentra. Así que se le va acumulando la liquidez, y ya tiene más de. Buffett tiene 87 años y lleva ya un tiempo viendo que la rentabilidad de su fondo está declinando. Ya no encuentra las mismas gangas que antes., señala CincoDías.La posición enha aumentado un. Ese dinero está invertido en efectivo o en letras del Tesoro estadounidense. Su bajo rendimiento pone nervioso a Buffett y a su socio de toda la vida, Charlie Munger (94 años).“Esta extraordinaria liquidez estáy queda muy lejos del nivel que Charlie (Munger) y yo desearíamos lograr. Nuestras sonrisas crecerán cuando hayamos conseguido emplear estos fondos en”, explicaba el inversor de Omaha (Nebraska), en su carta anual a los accionistas.Medio billón de dólares de capitalización bursátil de, u$s116.000 millones de liquidez. Las cifras son tanque es difícil darse cuenta de lo que representan.con lo que tiene en efectivo? Dado que el magnate tiene predilección por las compañías norteamericanas, podemos decir que tiene a tiro a 458 de las mayores firmas delde Estados Unidos.Marcas míticas como, cuyo valor en Bolsa es de u$s111.430 millones, podrían ser adquiridas con el dinero que Buffett acumula en cash. También firmas disruptivas como la plataforma de pagosestaría al alcance de la mano de Berkshire Hathaway.También la gran cadena de supermercados, el grupo logístico, el fabricante de maquinariao el gigante armamentísticoestarían al alcance de su billetera. Tambien podría adquirir(más de u$s102.300 millones) o(u$s103.000 millones).La franquicia de hamburguesaso la plataforma de contenidos digitales, quedarían algo por encima, pero Buffett podría hacerse fácilmente de una participación mayoritaria.“Hay que tener en cuenta que Buffett tiene otrosen plusvalía latentes”, explica Pablo, responsable de la gestora Amiral en España.En 2017, la única operación relevante defue la adquisición del 40% de. ¿Y por qué no ha hecho más compras? “Los precios de las empresas decentes, no hablemos ya de las espectaculares, están en. Es más, el precio parece casi irrelevante para un ejercito de optimistas compradores”, apunta Buffett en su carta. A su juicio, la política monetaria de tipos bajos ha hecho que los particulares hayan comprado Bolsa en exceso, sin tener en cuenta los precios.La situación del Buffett no es excepcional. Cada vez son más losque destinan un. La racha alcista de la Bolsa de Estados Unidos es la segunda más larga de la historia, y muchos inversores empiezan a ponerse nerviosos.Warren Buffett "no descartaría comprar una", ha admitido en declaraciones a la cadena CNBC.Buffett, a través de su vehículo inversor Berkshire Hathaway, ya posee participaciones enContinental Holfdings,Airlines,Air Lines yAirlnes entre un 8% y un 10%, que suman alrededor de u$s174 millones, indica CincoDías.Tras sus palabras, el valor de las acciones de estas cuatro aerolíneas llegaba a