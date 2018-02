¿En cuántos miles de dólares se subasta la primera solicitud de empleo de Steve Jobs?

Management

27-02-2018 También se subastarán un manual técnico de Mac OS X firmado por el fundador de Apple en 2001, y un recorte de diario sobre el lanzamiento del iPhone

Que les parece esta solicitud de empleo hecha por un joven Steve Jobs de 18 años, buscando el puesto de "técnico en electrónica o ingeniero de diseño”. pic.twitter.com/yAI1Esxofl — iStoreMx (@iStoreMx) 24 de febrero de 2018

Unoses el precio por el que se va a vender, a través de una subasta, unaescrita a mano por, fundador de Apple, hace más de cuarenta años. En concreto, el documento fue presentado por el fundador de Apple en 1973 para optar a un puesto de trabajo, explica The Guardian. Lo más curioso es que en la solicitud, lo que lleva a pensar que, así como en Apple cuidaba al máximo los detalles de todos sus productos, no hacía lo mismo en otros ámbitos. Por ejemplo, a la hora de escribir su nombre no utiliza las, sino que escribe "Steve jobs", puntualizó ABC. Lo mismo ocurre a la hora de anotar su: se puede leer "reed college", un centro universitario privado en el que estudió durante un tiempo en la localidad de Portland, Oregón. Jobs aplicó a lospara el puesto dey adujo ser un estudiante de literatura inglesa.Cuando le preguntaron si tenía registro de conducir respondió que sí, pero a la hora de escribir sobre si tienedeclaró en inglés:. Enescribió, las dos disciplinas que más tarde utilizaría a la hora de crear los productos de Apple. Y ante la pregunta de si disponía deEn la misma subasta se venderánrelacionados con Jobs. Uno de ellos, con un precio de salida de u$s25.000, es unpor el fundador de Apple en 2001, mientras que el otro -valorado en u$s15.000- es unde 2008 con una foto de Jobs y con el siguiente titular: "El nuevo y más rápido iPhone se venderá por 199 dólares".