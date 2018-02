¿Por qué nunca debes quitarte los zapatos en un avión?

Recreo

27-02-2018 Aunque no forma parte de la información que dan las azafatas antes de volar, podría suponer un riesgo para la seguridad del pasajero y de los demás

Pasarencajonado en unclaramentepara las piernas puede resultar en que busquemos la mayor comodidad posible, incluso si eso supone quitarse los zapatos para hacer elAlgunos pasajeros decidenpara ir más cómodos, pero hay algunas razones por las cuales nunca debe hacerse. Nos sentamos en el avión , nos abrochamos el cinturón durante el despegue y el último paso esy prepararse para el viaje quitándose los zapatos. Y aunque es normal que en un vuelo largo queramos quey disfrutar de este pequeño placer, tal vez la mejor solución sea llevar calzado cómodo y dejar los zapatos puestos. A pesar de que no son pocos los viajeros que se descalzan en el avión ; podría suponer uny para la de los demás. No es cuestión de soportar el olor a pies de su acompañante, sino que los zapatos son esenciales durante una emergencia en pleno vuelo Aunque no forma parte de la información que dan las azafatas antes de volar, durante una emergencia, todo tipo de escombros y superficies desagradables podrían bloquear el camino hacia la salida, así como fuera del avión . Si los pies no están cubiertos adecuadamente, se podría tener dificultades para llegar a un lugar seguro. De hecho, una ex auxiliar de vuelo explicó que en loslospara abandonar el avión , pero en tales condiciones el individuo podría encontrarse con todo tipo de obstáculos en el suelo como trozos de cristal en el pasillo, metales, maletas e incluso fuego. Un simple par de segundos de retraso durante una evacuación puede ser una cuestión de vida o muerte, especialmente en un entorno cerrado. Sin mencionar que todos los pasajeros de la aeronave probablemente entren en pánico y se vean sumidos en el caos. Es por este sencillo motivo que, no importan las horas de viaje. Y para aquellos que tienen la necesidad de hacer que los pies respiren, se recomienda calzado de baño. No son del todo útiles en este tipo de acontecimientos, pero por lo menos son mejores que ir descalzo.