Otra polémica declaración del Olmedo: "Busque un hombre y va a tener un hijo como corresponde"

27-02-2018 Así le respondió el diputado salteño a la activista y extitular del INADI, María Rachid, durante un debate televisivo sobre el aborto

El diputado salteño Alfredo Olmedo volvió a ser protagonista de una polémica frase en medio del debate sobre el aborto legal. "Busque un hombre y va a tener un hijo como corresponde", le dijo a la activista y extitular del INADI, María Rachid, durante un debate televisivo. Al defender su postura a favor del aborto , Rachid señaló: "En las técnicas de reproducción asistiday esos embriones no son personas. Si no, estaríamos antey de la ciencia por el otro". "Si son personas, ¿por qué no les hacemos DNI?".A lo que Olmedo respondió: "Ella está comparando la ciencia con lo natural. Fíjese que puede haber un padre de 80 años. Vaya que dio vida Dios... En cambio un embrión quizás a los diez años no está más. Lo natural es lo natural. Busque la naturaleza, señora:". Además, el legislador de Salta Somos Todos se ofreció como eventual padre. "¿Quiere ver la hija que saqué? Hermosa. Busque lo natural, señora.", agregó el diputado. "Tengo una esposa hermosa con la que seguramente vamos a tener hijos", respondió Rachid.