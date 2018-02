Lázaro Báez se benefició en una de sus causas gracias a la reforma tributaria

Economía

27-02-2018 La nueva normativa actualizó los montos que se consideran delito en la evasión de aportes previsionales

El empresario detenidoy sus hijos se beneficiaron con laque el Gobierno deimpulsó y el Congreso aprobó a fines del año pasado en una de las causas penales que la Justicia lleva adelante. Sucede que a partir de la implementación de la, Lázaro Báez no será juzgado por no haber hecho los aportes previsionales de los empleados de las empresas que eran de su propiedad y por la que estaba cerca de ir a juicio.La reforma, entre otras cosas, actualizó los montos que son, por lo que el empresario kirchnerista, preso desde hace casi dos años, ya no será juzgado por quedar excento a partir de la modificación. En ese marco, el juez en lo Penal Económico Ezequiel Berón de Astrada ya resolvió elde Lázaro Báez, sus hijos implicados y otros imputados, en base a la aplicación de lo que se denomina "la ley penal más benigna". De todos modos, el procurador general interino, Eduardo Casal, sacó unainstruyendo a los fiscales a apelar de manera obligatoria las causas que se cierren por la aplicación de la ley penal más benigna por la reforma tributaria.