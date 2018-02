El dólar minorista se reacomodó tras el salto del lunes y cerró a $20,49 para la venta

Finanzas

27-02-2018 El promedio minorista avanzó apenas un centavo. La tendencia alcista responde a la demanda por coberturas de fin de mes y la escasa oferta de divisas

Luego de la fuerte suba experimentada en la rueda del lunes, en la que trepó unos 20 centavos, este martes el tipo de cambio se estabilizó en torno a la referencia previa, en un marco de una notoria demanda de divisas de bancos, empresas e importadores para coberturas de posiciones y pago de compromisos de fin de mes.

Este nerviosismo en el mercado cambiario también está compuesto por otros ingredientes, como la definición que hubo durante después del cierre de la tasa de política monetaria del Banco Central (que finalmente mantuvo en 27,25%), ya que un retroceso de la rentabilidad en pesos podría haberle dado más atractivo a la compra de billetes estadounidenses y, por ende, su precio tendría más presión al alza.



A ello se le agrega el incremento de la inflación y otro factor que preocupa mucho: la sequía en el campo, algo que genera un descenso en las previsiones del rendimiento de la cosecha. Esto se traduciría en un menor ingreso de dólares para el país por las menores liquidaciones de los exportadores.

En resumen, se operó un volumen total muy similar al de la rueda anterior, en torno a los u$s720 millones.



El dólar minorista operó con una leve alza de un centavo, ya que se negoció a $20,49 promedio según surge de la habitual encuesta que realiza el BCRA entre bancos y casas de cambios de la City porteña.

El Banco Nación, en tanto, fijó sin cambios la cotización al público de la divisa a $19,95 para la compra y $20,45 para la venta.



Este martes el precio en bancos llegó a ofrecerse a un máximo de $20,60 (Galicia), seguido por los $20,55 del ICBC.

Cabe recordar que el lunes el billete trepó 20 centavos impulsado por la demanda de bancos y empresas ante la proximidad de fin de mes y poca oferta en la plaza. Con este avance, el precio trepó prácticamente lo mismo que en la semana anterior.



En todo el 2018 el tipo de cambio minorista ya escala 8,3%, lo que representa un avanzo de un peso con 60 centavos.

Por su parte, en el circuito marginal, el blue se negoció con un retroceso de nueve centavos a $20,28 para la punta vendedora. Así el promedio minorista oficial se ubicó 21 centavos por encima del billete informal.

En cuanto al mercado mayorista, las operaciones cerraron con una suba de cinco centavos, a $20,24, tocando así un nuevo máximo histórico.



El valor de la divisa se movió con volatilidad, ya que después de haber tocado mínimos de $20,11, la demanda lo volvió a impulsar para tocar en un momento un techo de $20,28.

Los analistas consultados por iProfesional coinciden en afirmar que pese a la suba de las cotizaciones, es poco probable que el BCRA salga a vender reservas para controlarlo, al menos por ahora.

"No intervendrá en el mercado -no lo viene haciendo-, como tampoco lo harán los bancos públicos que actuaban en su lugar. Pero definirá, en su comunicado de Política Monetaria, la tasa de interés de referencia", coinciden.



"El Banco Central todavía no intervino" y preocupa que "el aumento del dólar se traslade a los precios" con su impacto en la inflación, sostiene Damián Di Pace, analista económico.



Según los analistas de Portfolio Personal, "los inversores estuvieron expectantes con respecto a la postura que tomará este martes el Banco Central en cuanto a la reunión de política monetaria".

De hecho, fuentes del mercado estimaban que la entidad iba a mantener sin cambios al 27,25% para no recalentar más al mercado cambiario. Algo que finalmente ocurrió al conocerse el informe del BCRA.



"Entendemos que le faltan a la entidad argumentos para un nuevo ajuste", agregan en Portfolio Personal.



A pesar de eso, otros analistas consideraban que después de la buena colocación de Lebac de la semana pasada, donde subastó $411.000 millones a pesar que convalidó una baja de tasa a 26,75% para las Letras a más corto plazo (28 días), estaba la posibilidad de ajustar a la baja y en sintonía a esta referencia del mercado secundario la tasa de política monetaria.

Incluso, este martes, en el mercado secundario de Lebac, los rendimientos de estos papeles se ubicaron al plazo de 22 días a 26,53%, y el de 267 días al 25,05% anual. En esta plaza se operó un equivalente en pesos de u$s460 millones, según ABC Cambios.



En el mercado de futuros del Rofex se operaron u$s1.074 millones, de los cuales más del 60% se operó en "roll over" de febrero a $20,30 a marzo a $20,61, con una tasa implícita de 18% anual.



El período más extenso transaccionado fue mayo a $21,35. Los plazos quedaron con subas promedio de siete centavos, acompañando la suba final del contado, aunque éste cerró prácticamente sin cambios.