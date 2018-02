Nielsen: "Endeudarse a mansalva es un error muy grande"

Finanzas

27-02-2018 El exsecretario de Finanzas reprochó el alto nivel de endeudamiento de los últimos dos años. "Caputo y el Gobierno la han tenido fácil en estos dos años, ahora se le va a complicar. Van a tener que explicar por qué no se han hecho cosas", afirmó

El exsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, criticó el alto nivel de endeudamiento del Gobierno nacional en los últimos dos años y alertó sobre una posible "crisis de deuda".

En diálogo con radio El Mundo, el economista consideró “un error muy grande lo que se está haciendo, de endeudarse a mansalva”.

“Se está trabajando para la próxima crisis de deuda, la verdad es esa", advirtió el exfuncionario durante la gestión de Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía.

Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (ODE-UMET) señaló que los dos años de mandato de Macri el país emitió deuda por u$s132.969 millones. Así, la Argentina se transformó en el mayor emisor de deuda soberana del período 2016-2018 cuando se lo compara con sus pares emergentes en lo que hace a emisiones de deuda en moneda extranjera.

Con ese dato, Nielsen analizó: "Caputo es el encargado de conseguir esos recursos, de ir a Wall Street, a Londres y explicar a los principales jugadores del mercado qué es lo que está tratando de hacer la Argentina y por qué emite este nivel de deuda. Caputo y el Gobierno la han tenido fácil en estos dos años, ahora se le va a complicar. Van a tener que explicar por qué no se han hecho cosas", afirmó Nielsen.

"El mercado financiero internacional ha tenido una tolerancia enorme con el gobierno de Macri, de hecho el Presidente todavía tiene un prestigio internacional y le fue muy bien en Davos. Pero a la vez está empezando la duda y eso se traduce en el mercado con el aumento de riesgo país", remarcó el "negociador de los dos acuerdos" de la Argentina con el FMI.

Consultado sobre el ministro de Finanzas, el exfuncionario, respondió: "Caputo es un muchacho que ha hecho una carrera muy importante en el sistema financiero internacional. Viene a la Argentina como el gerente local del Deutsche Bank, uno de los grandes bancos de inversión de mundo, menos en Alemania, donde es una entidad sucursalera", recordó el exsecretario del área.

Según Nielsen, "Toto" se especializó en mercados financieros durante su trabajo en la filial neoyoriquina del banco alemán. "Cuando fue el default argentino, Caputo y otros ejecutivos argentinos querían ayudar a la salida, querían ser uno de los bancos colocadores de la deuda, pero en Alemania le sacaron bolilla negra y no dejaron que el Deutsche Bank ayude a país. Tenían miedo reputacional, no querían arriesgarse a que eso saliera mal o a que se ayude a la Argentina a no pagar las deudas ", contó.

Y lo definió como “una de las figuras clave que tiene Cambiemos. Aunque no estoy de acuerdo con el endeudamiento, Caputo lo maneja muy bien. Es una persona con los pies en la tierra, no es farolero, ni con un ego más grande que él mismo", sostuvo.

El ministro quedó en el ojo de la tormenta luego que una investigación periodística reveló una participación accionaria en una empresa offshore no declarada en la Argentina. Por este motivo, se presentaron al menos cuatro denuncias en la Justicia federal en su contra.