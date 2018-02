Vinos para cuidar el bolsillo: 15 ricos Malbec que no fallan y por poca plata

Vinos & Bodegas

27-02-2018 Vinos & Bodegas presenta una selección que arranca en los $100, con etiquetas que se lucen por su calidad pero siempre cuidando el presupuesto

En momentos en que hay que elegir vinos tintos para comidas concurridas, asados numerosos o reuniones con amigos, hay una clásica pregunta que surge al instante: ¿qué etiquetas se lucen por poca plata?

En esta producción, que busca el balance entre costo y beneficio, iProfesional presenta una guía de vinos recomendados que tienen un factor en común: son 15 Malbec de buena calidad y que terminan ofreciendo más que lo que cuestan.

A tomar nota...

Goye Malbec Roble 2017 – Bodega Goyenechea – Precio sugerido: $116





Se trata de un clásico de San Rafael que llega con una nueva propuesta estética y un cambio de nombre: ahora, la bodega lo rebautizó simplemente como "Goye". Lo importante es que la calidad de la materia prima se mantiene. Su nariz, sin defectos, va de la fruta roja madura a los toques de regaliz y cierto dejo "maderoso" muy suave. Al paladar ataca con una linda jugosidad con un plus como es su acidez, que estira el final y permanece.

Santa Julia Malbec 2017 – Bodega Santa Julia - Precio sugerido: $122





Un Malbec de estilo bien clásico, con una aromática directa, netamente frutada, que no apuesta por la complejidad. Su paleta es directa y realmente funciona. En el paladar hay una continuidad: ofrece una entrada amable y taninos pulidos, volviéndolo muy bebible. Pero no es un vino que va por el camino fácil: no cae en el recurso predecible de ofrecer azúcar residual y forzar su golosidad. Su paso es seco y tiene cierta presencia, si bien nunca abandona esa fruta roja.

Portillo Malbec 2017 – Bodegas Salentein – Precio sugerido: $130





Desde hace años, esta familia de vinos de Salentein premia con varietales que están un paso por encima del simple hecho de "cumplir". Van más allá, con una propuesta que conjuga buena aromática y paso muy amable. Algo de esto te vas a encontrar en este Malbec, que premia con mucha fruta roja y un trazo especiado. En boca premia con paso súper amable y un fluir casi etéreo, con taninos que casi no imponen resistencia, sin dejar de tener jugosidad. Una garantía.

Fuego Negro Malbec 2017 – Bodega Casa Montes – Precio sugerido: $140

Excelente Malbec de gran relación calidad-precio. Se trata de un clásico Malbec de zonas más cálidas, con mucha fruta roja tipo confitada y algo de suaves especias. Paleta simple y efectiva, sin capas pero con buena profundidad. En boca muestra mucha jugosidad y un buen recorrido. Es amable y premia con una aromática palpable, que recuerda a las ciruelas pasas pero carnosas. Persiste con su pulso algo dulzón. No incomoda pero tampoco es frívolo o pasajero.

San Huberto Roble Malbec – Bodega San Huberto – Precio sugerido: $149





Malbec muy noble y que cumple con las expectativas. Intenso en nariz, con mucha fruta roja y negra maduras, que automáticamente llevan a la mente por el camino de las ciruelas y los higos secos. Se percibe cierto trazo ahumado, pero en muy segundo plano. Al paladar ofrece un cuerpo medio, recorrido amable pero con cierto carácter y, lo más destacable, dejando ese mismo recuerdo a higos en alta definición.

Altos del Plata Malbec 2016 – Bodega Terrazas de los Andes – Precio sugerido: $155





Dale un tiempo en la copa y una nota a café bien evidente irá encorsetando a la fruta roja apenas madura. En boca se mostrará bien fluido, con una buena dosis de acidez que dirá presente de punta a punta, que le dará un pulso bien fresco. Las notas a frutas y un leve tostado permanecerán un largo rato. Vino muy bien ejecutado, que realmente ofrece más que lo que cuesta.

Whataboutme? Malbec 2016 – Bodega Alpasión – Precio sugerido: $180





Un vino que se luce en nariz con mucha fruta roja fresca, que recuerda a las cerezas y a las guindas, junto a un especiado sutil. Su paleta es intensa y fresca. En boca es un vino de cuerpo medio con paso seco, taninos maduros, acidez perfectamente ensamblada y nada estridente y un paso delicado. Un vino que no cansa, para beber y beber.

Ciento Cuarenta Caracteres Malbec 2016 – Bodega Chakana – Precio sugerido: $180

Te puede interesar Hacedores de vinos eligieron grandes blends de la Argentina: este es el ranking final





Por detrás del concepto "tuitero", aparece un vino simple y pero para ser considerado seriamente. Su fruta roja y negra, bien expresiva, convive con un toque especiado. En boca muestra cuerpo medio y ágil, pero que llena el paladar. Su acidez lo sostiene y estira su presencia. Vino muy prolijo y versátil que tiene algo más que decir que su estética colorida.

Séptima Malbec 2016 – Bodega Séptima – Precio sugerido: $195





La bodega de Luján de Cuyo presenta un tinto que brinda una grata experiencia desde el arranque, con notas de ciruelas maduras. Conviene darle unos minutos en copa para que gane vivacidad y aparezca una fruta roja súper definida. En boca se luce con un cuerpo medio pero sustancioso y taninos cien por ciento amables. De pulso seco, este Malbec clásico dejará el paladar cargado con notas de ciruelas. Versátil, para acompañar el amplio abanico de clásicos platos argentinos.

El Porvenir Amauta Absoluto Malbec 2017 – Bodega El Porvenir de Cafayate – Precio sugerido: $210





Desde el minuto uno se siente que no se está ante un Malbec de otra región que no sea Cafayate. La intensidad se manifiesta en sus especias marcadas y su fruta confitada, que hablan de sol y altura. En boa se presenta jugoso y bien sustancioso, pero ni gordo ni demasiado amplio; corre por el centro haciendo equilibrio entre la estructura y la fluidez. Su aromática potente y una acidez que no afloja son su marca registrada. Con carácter pero 100% bebible.

Crios Malbec 2017 – Bodega Susana Balbo Wines– Precio sugerido: $215





La fruta roja en este vino es tan nítida, que resulta inconfundible. Pero no es un tinto unidimensional: hay algunas capas definidas con notas a hierbas, flores y un levísimo trazo aportado por una madera a la que hay que prestarle atención para encontrarla. En boca exhibe jugosidad media con una acidez equilibrada y bien gratificante. Malbec sencillo pero no simple.

Tinto Negro Malbec 2015 – Bodega Tinto Negro – Precio sugerido: $220





La materia prima es muy evidente en este Malbec sin grietas, que entrega fruta negra en alta definición, con un suave dejo herbal. La madera no tapa nada. De hecho, este vino está pensado para quienes busquen en la barrica un actor de reparto y no un rol protagónico. Acidez balanceada, paso súper amable y unos taninos maduros de muy suave pulso dulce que dejarán una grata sensación.

Sol Fa Soul Malbec 2016 – Bodega Marcelo Pelleriti Wines – Precio sugerido: $220





Marcelo Pelleriti entrega un Malbec excelentemente ejecutado, sin grietas, que tiene varios puntos altos, empezando por su aromática perfumada, intensa y envolvente, con fruta roja palpable. En boca es un vino de cuerpo medio, envolvente, que gana vivacidad de la mano de una acidez que, sin desentonar, despierta el paladar. La fruta roja no se apaga y deja un intenso recuerdo. Una buena puerta de entrada al estilo de uno de los enólogos más importantes de la Argentina.

Altosur Malbec 2017 – Bodega Finca Sophenia – Precio sugerido: $220





Un Malbec definitivamente fresco, vibrante y sensual, con aromas nítidos que recuerdan a las frutas rojas y crujientes y a las flores, con un trazo delicado a tomillo fresco. En boca se muestra perfectamente balanceado, con taninos delicados, rica textura y una fruta roja que vuelve a tomar el control. Vino de alto vuelo, con excelente relación calidad-precio y que muestra el costado más amigable de una zona como Gualtallary.

Alta Vista Vive Malbec 2016 – Bodega Alta Vista – Precio sugerido: $230





Se trata del último lanzamiento de la bodega de capitales franceses. Lo que propone este Malbec, se entiende al instante: mucha fruta roja súper fresca y nítida, con un dejo floral. En el paladar se apela a la fórmula que conjuga taninos súper suaves y maduros, de un pulso dulzón que marcará una zona de confort para quienes busquen este estilo bien definido de fruta y madurez.