Con "extrema cautela" por la inflación y un dólar en alza, el Banco Central mantuvo la tasa de referencia en 27,25%

Finanzas

27-02-2018 En un contexto de inflación y dólar en alza, la entidad monetaria dirigida por Federico Sturzenegger no quiso dar un paso en falso y sostuvo el mismo costo

El Banco Central sabe que no es momento para el ensayo y error, por eso manifestó que está actuando cony este martes fue lo más previsible para el mercado:Es decir, elpasado, en un marco en el que lay else han recalentado. De hecho, el tipo de cambio tocó el precio máximo récord de $20,24 en la plaza mayorista, y en los primeros dos meses del año avanza más de 8 por ciento. Respecto al primer tema, la entidad monetaria dirigida por Federico Sturzenegger argumentó que el 15 de febrero se publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, dondepara el nivel general y 1,5% para el componente núcleo."Con estos resultados, la, mientras que su componente núcleo se mantuvo en 21,1%. En cuanto a su descomposición regional, la inflación de enero se ubicó entre 1,5% en Cuyo y 2,6% en la Patagonia", dijo el BCRA en un comunicado.afirmó que en las últimas dos semanas se conocieron los datos de inflación de enero correspondientes al"Los registros se ubicaronrespecto al mes previo y estuvieron impulsados por los productos primarios e importados, sobre los que impactaron la depreciación del peso y el aumento en los precios internaciones del agro y del petróleo", justificó.Así, los incrementos interanuales se ubicaron en un rango que va de 21,7% para el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) a 22,4% para el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). Pero lo que más altera los planes del Banco Central , según sus propias palabras, es que los indicadores de alta frecuencia que monitorea le sugieren que latanto el nivel general como el componente núcleo, "se ubicany del último trimestre de 2017".Por lo tanto, afirmó queaguardando señales de desinflación compatibles con el sendero buscado antes de relajar su política monetaria". Cabe recordar que a fin de año pasado, el BCRA cambió supresionado por el Gobierno, del previo 10% promedio de inflación para todo 2018 para ajustarla ahora a una. En tanto, los economistas ven esta variable más cerca del 20% para el mismo período.Respecto a la decisión de sostener la tasa actual de política monetaria de 27,25%, algunos analistas consideran que es una medida quede Lebac, que ha bajado en las últimas semanas hasta el actualanual para el más corto plazo. De hecho, una parte de la City pensaba que lade referencia a este nivel que paga hoy por hoy por sus Letras, aunque elhubiese sido que al quitarle rentabilidada las posiciones en pesos los inversores comiencen a. Hecho que generaría unay, en consecuencia, una mayor suba en su precio. Algo no recomendable en este momento, tras la fuerte suba de los últimos días (en el año ya escaló 8,3%), por miedo que se traslade notoriamente a los precios y, por ende, que recaliente aún más a la inflación.En conclusión, este último factor es el que pesó para que el Banco Central mantenga con cautela la misma tasa de referencia.