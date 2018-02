El consumo masivo no se recupera: cayó 2% en enero y analistas anticipan "un año desafiante"

Economía

27-02-2018 La consultora Kantar Worldpanel señala que 2018 empezó con el consumo a la baja y que el volumen de la canasta se contrajo un 10% en comparación a 2015. Las subas en tarifas de servicios y transporte, la inflación y las paritarias sin cerrarse, entre las causas

Un 2018 "desafiante"

La evolución delpresentapara un Gobierno que intenta reducir la inflación y a la vez evitar un "desplome" de la economía.El consumo masivo registró unaen enero pasado, con respecto al mismo mes del año anterior, señala la consultora Kantar Worldpanel en su último informe "ConsumerThermometer".Kantar advierte que el índice de enero modifica la tendencia de crecimiento que se había registrado en los últimos meses del 2017 según sus propias mediciones. Sin embargo, hay que notar que de acuerdo con el, durante 2017 el consumo en(0%), mientras que lostuvieron una mejoría deen el mismo período.“Después de tres meses de crecimiento y uno de estabilidad, los últimos anuncios yimpactaron en los resultados de enero, y muestran que la canasta de consumo masivo va a tener”, explica Federico, director comercial de Kantar Worldpanel Argentina.Este es elpara el consumo masivo -de 2016 a 2018-, cuando se compara este último enero con el mismo período de 2015,



La caída de la canasta de enero tuvo cómo foco el Nivel Socio Económico (NSE) Bajo superior -un tercio de la población Argentina-, donde el consumo se redujo un 11% en volumen debido a una menor cantidad de viajes al punto de compra.

“La evolución de este grupo tiene un impacto directo en el total de la canasta. Estos hogares fueron históricamente el motor de crecimiento y tuvieron un nivel de consumo similar a los niveles altos y medios; incrementos en tarifas en servicios y transporte, inflación en ascenso, y paritarias todavía lejanas y sin claridad sobre ganarle a la inflación impactan directo en las posibilidades y perspectiva de este grupo determinante de la población”, puntualiza Filipponi.