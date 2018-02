Sequía: productores agropecuarios perderían más de u$s2.000 millones

Economía

27-02-2018 Según un relevamiento privado realizado desde el sector, hay alerta por las proyecciones productivas y económicas para la agricultura y la ganadería

Suba de precios y tipo de cambio

Elde los últimos meses ya generaen la producción agropecuaria, que podrían agravarse aún más si no llueve en los próximos días.Así lo advierten los productores nucleados en, desde donde se señala que luego de un inicio de campaña marcado por lluvias excesivas en muchas regiones, elmostraronLas lluvias en elestuvieron entre 100 y 300 mm por debajo de lo normal.A pesar de las condiciones secas, la altay la presencia de napa freática por las altas lluvias de 2017 contribuyó aen la producción, al menos en algunas situaciones.De acuerdo a un relevamiento reciente entre empresas realizado por CREA en las principales regiones productoras, en elde los casos la condición hídrica de los suelos esy en el 33% regular.Elde las áreas sembradas ya se ve reducido, aunque los próximos días serán clave para determinar laDe acuerdo al relevamiento de CREA , elesperapara los cultivos de verano.En el mismo sentido, la herramienta ProRindes marcaen prácticamente todas las localidades, con algunos casos que alcanzan más del 50%. Esta herramienta no considera sin embargo el aporte de la napa, que está atenuando la pérdida en algunos casos. Según las empresas CREA , laes una de las más afectadas, con casos extremos de lotes perdidos.Latambién está impactando negativamente en la. Como consecuencia, hay productores ganaderos CREA que están adelantando los destetes y, eventualmente, adelantando las ventas de la zafra.Para la lechería,muestran niveles de producción de silo regular (además de la caída en producción de pasturas). En ambos casos se está registrando una necesidad de aumento inmediato de. Además, la falta de humedad compromete la siembra de los verdeos de inverno y pasturas otoñales condicionando de este modo la cadena forrajera de los planteos ganaderos en 2018.En combinación con la sequía , ely la reciente evolución del, están generando impactos económicos variados dependiendo de la producción.En, los cambios registrados contribuirán ay la pérdida de los productores por la sequía . Así, según el Radar Agrícola (herramienta para cuantificar estado de resultados en todos los departamentos agrícolas de Argentina), ante una caída del 10% en la producción total de granos, no se afectarían los ingresos brutos totales respecto a lo estimado a inicio de campaña, mientras que ante el escenario más probable de 15% a 20% de mermas de producciónA escala de, quienes tengan posibilidad aún de capturar los precios actuales podránde la caída de rendimientos. Para la ganadería delos efectos de los, dado que la sequía aumenta la necesidad de suplementación con grano y la misma tiene un costo de 9% a 13% mayor.Las empresas agropecuarias están ante una, en estado de alerta por el resultado productivo y económico proyectado a consecuencia de la sequía . Las ganaderías de, si bien ya están condicionando sus decisiones por la seca, probablemente sufran losen el mediano plazo.Además, señalan desde CREA, los impactos productivos de la sequía además de generar, financieras y anímicas a los productores, afectarán directa o indirectamente las