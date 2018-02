Cambiemos presentó un proyecto para cobrar atención médica y educación a extranjeros

Politica

27-02-2018 El proyecto de ley oficial faculta al Ejecutivo a establecer "tasas retributivas" o "aranceles" que los extranjeros no residentes deberán abonar

El Gobierno decidió impulsar en elel debate en torno al cobro de laen el país, en medio de la polémica por el rechazo de al pedido de reciprocidad de la Argentina en materia de prestaciones sanitarias.En este contexto de debate y en línea con la postura de la Casa Rosada,encabezados por el radical Luispresentaron este martes el Congreso un proyecto que establece "un régimen de, compensación yque usen los servicios de salud ", aunque le agregaron otro ítem: "La".El proyecto de Petri, que fue acompañado por los diputados de Cambiemos Waldo, Eduardo, Facundo, Julián, David, Gustavo, José Carlos, Martíny Estela, entre otros, establece un régimen de "reciprocidad, compensación y arancel" para extranjeros no permanentes que usen los servicios de salud y educación universitaria.Según señaló Petri, el objetivo del proyecto es "a todos aquellos extranjeros que elijan residir en la Argentina de manera permanente, que vengan a trabajar, que aporten al crecimiento del país y establecer un régimen para aquellosa fin de afrontar los".En virtud del proyecto, la situación de quienes revistan la calidad de "" se mantiene inalterable, pero cuando se trate de aquellas personas que ingresan al país con carácter temporario, transitorio o precario, se establece el acceso a los servicios deen forma gratuita en tanto exista reciprocidad, es decir, siempre que los argentinos gocen de los mismos derechos en esos países.De lo contrario –en caso de no existirnientre el país de origen de la persona que goza del servicio y la Argentina–, el Estado estará facultado a exigirle a ese país una compensación por los servicios prestados.Como última instancia –sólo en el supuesto en que no exista reciprocidad de trato, ni exista convenio de compensación entre la Argentina y el Estado del cual proviene el residente transitorio, temporal o precario–, se faculta al Poder Ejecutivo a establecer "" o "" para afrontar el costo de los servicios de salud y educación.El proyecto en cuestión ya venía siendo trabajado hace tiempo, en sintonía con la posición del Gobierno de Mauricio, aunque tomó la delantera en la agenda oficial en medio de lade rechazar el pedido de reciprocidad para que adopte la misma postura que la Argentina y brinde cobertura a los inmigrantes.El Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino, gobernado por Evo, envió un comunicado a la embajada argentina en el que descarta la "suscripción de un Convenio en Materia de Asistencia Médica", en medio de la tensión generada con la administración de Jujuy por este tema.