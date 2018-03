Así será la experiencia que ofrecerá TEGUI en el Valle de Uco, en el marco del ciclo ICBC Gourmet

Vinos & Bodegas

01-03-2018 El mejor restaurante de la Argentina se muda a Mendoza durante 40 días. iProfesional te cuenta todos los detalles de un evento único, en el que la Cordillera y los viñedos oficiarán de marco de la gastronomía más sofisticada del país

La experiencia promete ser, tal como la definió el reconocido y premiado chef Germán Martitegui, simplemente mágica.

Durante 40 días, todo el equipo que forma parte del restaurante TEGUI se mudará al Valle de Uco, Mendoza, a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar y al pie de la Cordillera, para ofrecer un menú de alto vuelo.

La iniciativa cuenta con el apoyo de ICBC en el marco del programa ICBC – Gourmet, el ciclo que durante 2017 llevó a varios de los mejores chefs del mundo a cocinar en Buenos Aires.

"Nos estamos mudando a la bodega Super Uco y allí montamos un restaurante de cero, con una cocina y toda una estructura que va mirar a la montaña", explicó a iProfesional Martitegui, quien sostuvo que se trata de uno de los desafíos más intensos que le tocó encarar en toda su carrera profesional.

Durante cada jornada, que arrancará cerca de las 17 horas y se extenderá hasta la noche, TEGUI ofrecerá justo entre los viñedos un menú de ocho pasos inspirado en los ingredientes de la zona, pero con la impronta que solo puede darle el restaurante más destacado de la Argentina.

Sobre la dinámica que tendrá cada encuentro, Martitegui afirmó que "hay otras bodegas con restaurantes que dan a la montaña, pero nosotros vamos a ofrecer una experiencia que, más que impactante, pensamos que va a ser mágica".

"Vamos a estar cocinando bajo techo pero sin paredes, con fuegos y con otros sistemas de cocción y el área donde va a funcionar el restaurante consistirá en plataformas sobre los viñedos", detalló.

"Quienes participen van a encontrarse con muchas sensaciones, muchos detalles, desde el sonido del viendo, hasta la forma en que va a entrar la luz del sol, durante el atardecer. Nosotros vamos jugar con esto. No es tan usual el horario, pero queríamos que se se empezara a comer de día y todo culmine de noche, para que los platos vayan siguiendo esa evolución, esa secuencia", apuntó.

Así, durante cada jornada, unas 50 personas podrán vivir esta experiencia irrepetible.

Un menú inspirado en la Cordillera

Lo interesante de este ciclo que ofrecerá TEGUI en el marco del programa ICBC Gourmet, es que el menú fue diseñado de cero y con mucho énfasis en los ingredientes propios de esa provincia y de la región.

"Hace tres meses que estamos haciendo un scouting de todos los productos que hay en Mendoza y el menú fue evolucionando muchísimo en este último tiempo. Hoy nos permitimos mucha más simpleza, con sabores muy definidos y muy pensados, que hacen honor a lo que ofrece la provincia", sostuvo.

A la hora de mencionar cuáles serán algunos de los ingredientes sobre los cuales girará el nuevo menú de TEGUI, el chef detalló que "definitivamente habrá lugar para las frutas, como membrillos, ciruelas y duraznos".

En cuanto a las carnes, los comensales podrán disfrutar entre los viñedos y con la Cordillera como telón de fondo, un paso con trucha o con el clásico chivito. También, señaló que incluirán productos no tan tradicionales para la gastronomía, como el ruibarbo o la algarroba.

Lo interesante es que, detalló el chef, el menú contempla una suerte de tributo a platos típicos de la región cuyana, como la cazuela de chanfaina, pero reinterpretados bajo el estilo TEGUI.

"La idea es no quedarnos dentro de los límites geográficos de la provincia, sino poder hacerle un homenaje a toda la zona", afirmó Martitegui a iProfesional.

La importancia de un buen equipo

TEGUI tiene una mística innegable. Y, además de la creatividad que aplica a la gastronomía, hay un equipo por detrás, lo que le garantizó haberse posicionado otro año más como el restaurante número uno de la Argentina, según la última edición del “50 Best Restaurants of the World”.

Las 24 personas que trabajan lo hacen de manera coordinada, como si fuera un concierto, en el que Martitegui lleva la batuta.

Lo trascendente de la iniciativa que propone ICBC a través de su programa ICBC Gourmet, es que esa misma dinámica, o ese "concierto", se desarrollará en un terreno desconocido para el chef y su brigada.

"Mudar todo un restaurante por 40 días, en un lugar en el que casi no hay nada más que viñedos, es un desafío increíble. Pero estamos muy felices de poder encarar esta aventura junto a nuestros sponsors", señaló.

En este sentido, aseguró que "a las 24 personas que trabajan en TEGUI, les ofrecimos quedarse en Buenos Aires, pero no hubo nadie que haya dicho que no. Por eso, con el respaldo del equipo que tenemos, confiamos en que vamos a estar ofreciendo una gran experiencia".

Para realizar las reservas ingresá en la web de TEGUI. El valor del cubierto es de $2.800 con un precio preferencial de $2.300 para clientes ICBC Exclusive Banking.