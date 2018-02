Facebook invierte u$s3 millones para promover suscripciones a medios de noticias locales

Tecnología

28-02-2018 Busca incentivar las suscripciones digitales pagas a diarios que estos consideran "críticas" para su supervivencia "a largo plazo"

anunció el programa piloto, que forma parte de su proyectoy para el que la red social invirtió 3 millones de dólares. Con tres meses de duración prevista, busca incentivar laspagas a medios locales estadounidenses, que estos consideran "críticas" para su supervivencia "a largo plazo", según un comunicado de Facebook . Este acelerador trabajará con entre 10 y 15 compañías de noticias locales para "" que ayuden a potenciar la compra de contenidos digitales "dentro y fuera" de Facebook Para ello, la red social ha comenzado a trabajar con, antiguo ejecutivo del diario The New York Times y consultor de medios digitales, para la construcción de planes de marketing para la promoción de suscripciones digitales. Los medios participantes mantendrán, recibirán asesoramiento de expertos en suscripciones digitales y participarán en sesiones formativas semanales sobre distintas actividades de marketing, entre las que se incluye, de modo no exclusivo, el uso de Facebook . De esta forma, la red social prevé que los editores sean capaces de diseñar "" adaptados a sus necesidades específicas. Las empresas que forman parte de este programa son The Atlanta Journal-Constitution,, The Dallas Morning News, The Denver Post,, The Minneapolis Star Tribune, The Omaha World-Herald, The Philadelphia Inquirer, The Seattle Times, The San Francisco Chronicle, The Tennessean y Newsday.