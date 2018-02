La AFA no suspenderá los partidos por los cantos en contra de Macri en las canchas

Madero explicó que los cánticos contra el presidente en las diferentes canchas del fútbol argentino pueden estar vinculados a la tarea que realizan contra la violencia en el fútbol.

"Hemos emprendido una lucha muy grande contra las Barras y las mafias, creo que eso no ha gustado. Hay más de 700 personas que están en nuestra lista de restringidos y no pueden ingresar a los estadios. Creo que eso ha creado un mal ambiente en el tema y un enojo. Estas cosas, en general, no son casuales", explicó.

Lo cierto es que los cantos en contra del jefe de Estado no provienen siempre de la barra, sino todo lo contrario. Tampoco suelen entonarlos todos los espectadores. Ante este escenario, el Gobierno, incómodo ante la situación decidió tomar una postura.

Quien tomo la voz pública fue el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. En una serie de tuits, el funcionario dejó en claro que la medida no les parece pertinente. "La iniciativa de suspender un partido por algún tipo de insulto aislado, no es atinada. Nosotros respetamos y estamos a favor de la libertad de expresión en cualquier ámbito".

La iniciativa de suspender un partido por algún tipo de insulto aislado, no es atinada. — Claudio Avruj (@clauavruj) 27 de febrero de 2018

Debemos defender la libertad de expresión SIEMPRE, nos guste o no lo que se manifiesta, siempre y cuando sea sin violencia y sin discriminación. — Claudio Avruj (@clauavruj) 27 de febrero de 2018