El contador de Cristina Kirchner pidió ampliar su indagatoria en la causa Hotesur

Legales

28-02-2018 Víctor Manzanares, quien reconoció haber borrado con liquid paper los libros contables de Hotesur por pedido de la expresidenta, volverá a declarar el 8 de marzo ante el juez Ercolini

Víctor, histórico contador de la familia Kirchner , pidió ampliar su indagatoria por la causa, por la que está preso en el penal de Marcos Paz desde julio del año pasado. El juez federal Julián Ercolini aceptó ese pedido y lo citó a Comodoro Py ela las 10. Ercolini también aceptó un pedido en el mismo sentido de Jorge Marcelo Ludueña, titular de ladonde se asentaron movimientos de los hoteles de los Kirchner y al que el juez federal Claudio Bonadio incluyó entre los 20 acusados de la causa Los Sauces. Ludueña fue citado para el 7 de marzo, también a las 10. La expectativa, sin embargo, está puesta en la indagatoria deCerca de la exdiputada Margarita Stolbizer y su abogada Silvia Martínez, denunciantes en las causas los Sauces y Hotesur, creen que el contador podría complicar aún más la situación de la expresidenta. En su última declaración ante la Justicia, Manzanares ya había complicado a Cristina Kirchner al admitir maniobras poco claras en el manejo de los libros contables de los hoteles patagónicos. Consultado por el fiscal Gerardo Pollicita , el contador reconoció haber realizado cambios en esa documentación, pero dijo que lo hizo por orden de la expresidenta. Explicó que introdujo "enmiendas" con, pero aseguró que "no obedecieron a ningún error malicioso" y relató la trastienda de las "correcciones".Señaló que, luego del fallecimiento de, colocó en las actas de la empresa que, a una asamblea de accionistas, habían concurrido Cristina , Florencia y Máximo Kirchner . Pero posteriormente la sobrina de Cristina y presidenta de la sociedad,, le acercó los libros a su tía, quien le indicó que "debía consignarse que concurría a esos actos Máximo Kirchner por sí y en representación de la sucesión de su padre". Manzanares lo modificó. Consultado sobre los negocios desarrollados entre Hotesur (de los Kirchner) y Valle Mitre (del también detenido Lázaro Báez), el contador señaló que el empresario patagónico era el locatario de los bienes de los ex presidentes, y aseguró que él sólo se encargo de la "faz impositiva" de esos contratos. Manzanares describió las "órdenes" impartidas por sus clientes para desarrollar sus negocios inmobiliarios. En ese sentido, admitió que elaboró un poder paraun hombre cercano a la ex familia presidencial que actuó como "prestanombre" de Néstor Kirchner: compró el hotel Alto Calafate (Hotesur SA) con tres millones de dólares en efectivo, sin decir que lo hacía para el ex mandatario. Manzanares fue algo más que unpara los Kirchner: fue perito de parte en la causa de enriquecimiento ilícito que terminó con éxito para los ex presidentes y presentó informes para defender su situación patrimonial. En diciembre, el contador aclaró que dejó de trabajar para la familia Kirchner "hace aproximadamente 30 días" y que la documentación que obraba en su poder fue retirada por un nuevo apoderado de los Kirchner.