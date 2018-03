Por qué Amazon gastó más de u$s1.000 millones en una startup de timbres inteligentes

Tecnología

28-02-2018 La compañía Ring ofrece un sofisticado sistema de cerrojo equipado con cámaras y micrófonos. Sería la clave para implementar un nuevo servicio de entregas del gigante del comercio electrónico

¿La clave de Amazon Key?

es la reina indiscutible del. Pero ahora se ha propuesto, y no escatimó en gastos a la hora de invertir en una nueva tecnología que lo haga posible.La empresa de Jeff, el multimillonario dueño del gigante de internet, confirmó este martes que acaba de cerrar una de sus compras más voluminosas con la adquisición de, un fabricante de timbres inteligentes por el que ha pagado más deSe trata de una startup dedicada a la creación deconectados a una red deque avisan si hay alguien llegando a casa.Esta tecnología despertó el interés de Amazon , que vio en este sistema una forma innovadora —y tal vez más segura— dea domicilio a sus clientes, aunque no estén en la casa.Losutilizan un detector de movimiento que envía, primero con una alarma y después con un video que muestra imágenes en directo de la entrada de la casa.Esos videos quedan registrados en la nube (otra de las nuevas expansiones de Amazon , a través de Amazon Web).De esa manera, el usuario puede saber lo que ocurre aunque no se encuentre allí, a través de una



La herramienta, equipada con micrófonos y parlantes, permite también interactuar con la persona que se encuentra al otro lado de la línea.



Tiene un campo de visión de 180 grados, 10 metros de alcance, visión nocturna, y una batería recargable que dura un año.



Este producto podría resultarle muy útil a Amazon para su nuevo servicio, Amazon Key, que pondrá en marcha, de momento, en 37 ciudades de Estados Unidos, y que permitirá a los repartidores abrir la puerta de los domicilios de sus clientes.



Para ello, usará cámaras de seguridad —que Amazon ya adquirió— pero también una suerte de "cerrojo inteligente". Y es ahí donde entra en juego la tecnología que elabora Ring.



Las dificultades

Ring fue fundada en Santa Mónica, California, en el año 2012. Su nombre inicial fue Bot Home Automation y más adelante fue cambiado por Ring.



Su inventor y actual director ejecutivo, Jamie Siminoff, se dio cuenta que no podía escuchar el timbre desde el fondo de su casa o cuando alguien tocaba la puerta, y se le ocurrió modernizarlo conectándolo a la Wi-Fi y poniéndole una cámara para poder verlo desde su computadora.



La empresa tiene ahora más de 2.000 empleados y cerca 1 millón de clientes.



Y cuenta, según el sitio tecnológico TechCrunch, con una docena de productos propios. Pero su experiencia en el mercado no le exime de dificultades.



Lo más complicado será convencer a los clientes de que el sistema es seguro, le dijo a la BBC el analista Ben Wood, de la consultoría británica CCS Insight. "Nadie querrá tener en la puerta de su casa algo que no ofrece las suficientes garantías de seguridad", añadió el especialista.



Un vocero de Amazon declaró que Ring ayudará a sus clientes a mantener sus hogares "a salvo y seguros".