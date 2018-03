Pese a la dura derrota que sufrieron en febrero, algunas acciones ganan en dos meses hasta el 50%

Finanzas

28-02-2018 El mes finalizó con una fuerte toma de ganancias en los papeles de empresas, que llegaron a caer hasta un 21%. Más allá de este traspié, en el primer bimestre de 2018 el saldo sigue siendo positivo y ciertos activos muestran interesantes rendimientos que, incluso, le ganan a la fuerte suba del dólar

Una vez concluida la actividad bursátil del segundo mes del año, puede afirmarse sin lugar a dudas que el rasgo que lo caracterizó fue su enorme volatilidad.

Así, febrero finalizó con una pérdida de 6% para el principal índice del mercado bursátil, pero a pesar de este bajón pronunciado, en el acumulado de todo el 2018 el Merval arroja una ganancia de cerca del 10% y algunas acciones suman una renta de hasta 50% en tan sólo 59 días. Una ganancia difícil de encontrar en otros instrumentos.

Si bien para muchos inversores, en particular los que piensan en el mediano o largo plazo, ello puede generar incertidumbre sobre el devenir del mercado, para quienes operan en el día a día se trata, sin dudas, de una coyuntura por demás favorable.



"Mientras haya volatilidad, hay oportunidad de hacer excelentes negocios", apunta entusiasmado un avezado operador del mercado.

Haciendo un breve repaso sobre lo sucedido a lo largo de febrero, éste comenzó con fuerte viento de cola, alentado por excelente resultado de enero, cuando el Merval trepó casi un 17%.

Pero, en sólo siete ruedas todo cambió. En especial, a partir del efecto contagio que produjo el derrumbe de los mercados neoyorkinos, que llevó a que el principal indicador bursátil porteño retrocediera en pocos días nada menos que un 14% frente al cierre del mes anterior. Luego recuperó unas posiciones, pero igual finalizó febrero en "rojo".



Cabe señalar que en la primera semana del mes, el Dow Jones cayó nada menos que un 4,1% -su mayor baja semanal en dos años-, mientras que el S&P500 y Nasdaq perdieron 3,9% y 3,5% respectivamente, recortando la ganancia acumulada en el año.



Sobre este punto, desde Rava Bursátil afirmaron oportunamente que "la Bolsa argentina se movió en sintonía con lo sucedido en los mercados de referencia".



Los analistas de Portfolio Personal, por su parte, sostienen que la razón principal del ajuste en las acciones la disparó el alza en la tasa de interés de Estados Unidos, "en el marco de presiones inflacionarias que parecen acelerarse, y podrían llevar a un ajuste más agresivo de las políticas monetarias".



Puntualmente, el rendimiento del bono a 10 años trepó por esos días cerca de 20 puntos básicos (pb), hasta niveles de 2,84% anual -máximos desde marzo de 2014-, acumulando una suba de 36 pb en lo que iba del 2018.



El saldo del primer bimestre

Pese al sofocón de febrero, el saldo acumulado al cabo de los dos primeros meses del año arroja un incremento para el Merval de casi el 10%.



Claro está que luego de un mes en el que primó la volatilidad, existe una marcada apertura entre las acciones que más subieron y las que se ubican en el otro extremo.



En el primer grupo, en este inicial bimestre del 2018 sobresale Juan Minetti, que gana 54%, seguida por Petrobras, con casi 50%, Banco Hipotecario (49%) y Distribuidora de Gas Cuyana, que supera el 40%.

Más abajo se ubican Edenor y Autopistas del Sol, con 27% y 23%, respectivamente.

En sentido inverso, las más afectadas por los vaivenes del mercado son Agrometal, con una caída de casi 11%, Comercial del Plata (-9%) y la tecnológica Boldt, que pierde más de 6% en estos dos primeros meses.

Por el lado de los títulos públicos, los que mostraron el mayor rendimiento son el Discount en pesos, que superó la marca del 8%, seguido de cerca por el Bonad 2018, y los Bonar 2020 y 2024, estos últimos dos por encima del 6%.

Finalmente, otro bono "dólar linked", el Ciudad de Buenos Aires 2019, gana el 6,4% en el año.

En cuanto al desarrollo de los mercados internacionales, los principales referentes de Wall Street muestran resultados positivos en todo el 2018, pese a la fuerte corrección que experimentaron a principios de febrero.

En tal sentido, el índice tecnológico Nasdaq encabeza las posiciones con una suba superior al 7%, seguido por el S&P 500, con el 2%, y el tradicional Dow Jones, que asciende 1%.



Por el lado de las materias primas, en el primer bimestre del año la nota la dan las agrícolas, encabezadas por la soja, que sube cerca del 10% en dos meses, impulsada en gran medida por la sequía que afecta al campo argentino. Y también por el trigo escala 13,5% y el maíz, con el 6,8%.



En otro orden, el petróleo continuó con su rally ascendente, pues acumula una suba del 3%, mientras que el oro gana 1%.

Febrero en negativo

Respecto al mes que acaba de concluir, el Merval finalizó con una baja del 5,6%.



En cuanto a los factores internos, lo más relevante fue el avance del dólar del 2,4% en todo febrero, que también influyó negativamente en el ánimo inversor, ya que generó una corriente vendedora en busca de coberturas sobre el tipo de cambio.



Pese a este contexto adverso, hubo un reducido conjunto de acciones salió airoso, en particular, los papeles ligados al sector petrolero, a partir de la recuperación del precio del crudo en el mercado internacional y financiero.



En tal sentido, la delantera la asumió Banco Macro, que escaló 8,9%, seguido de muy cerca por Petrobras, que ganó un 10%.

Más abajo se ubicó Autopistas del Sol (7,7%), y el "top five" se completa con Cresud (7,3%) y Tenaris, con el 2,8%.

En sentido inverso, hubo numerosas acciones que fueron "castigadas" por los inversores, perteneciente a los sectores energético y agrícola.

Así, las principales bajas de febrero fueron las de Central Puerto y Agrometal, en ambos casos con un descenso del 20,8 por ciento.

En tercer lugar sigue Transener, con un negativo de 17,7%, seguido por Comercial del Plata (casi 16%) y Aluar, con un descenso del 15,6 por ciento.

En cuanto a la renta fija, en un contexto en el que pocas especies salieron airosas, se destacaron el Bonad 2018, que es un título "dólar linked" y avanzó 3,9%, seguido por el Discount en pesos con un incremento del 2,9%.



También se destacaron dos series del Bonar, la 2024 y las 2020, que ascendieron 2,6% en ambos casos.



En cuanto a las inversiones más conservadoras, es decir las ligadas al dólar y a la tasa de interés, ya sea plazos fijos o la que rinden las Letras del Banco Central, el ganador del mes fue el billete verde, pues subió un 2,4%, frente al 2,1% que rindieron las Lebacs y el 1,8% del plazo fijo.

Todo ello en un contexto en el que la inflación del mes rondaría el 2,5%, impulsada, en gran medida, por el ajuste de las tarifas de los servicios públicos.