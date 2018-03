La llegada del 5G a América Latina ya tiene fecha

Tecnología

28-02-2018 La GSMA, el organismo que coordina las telecomunicaciones en la región, anticipa que el despliegue de la nueva tecnología será mucho más rápido que 2G o 3G

La, el organismo que organiza las, cree que el despliegue del, la quinta generación de la telefonía móvil , llegará solo un año después de su estreno en Europa en 2019. Según el directivo, el comienzo del despliegue será mucho más rápido que el 2G o 3G.Durante una conferencia en el Mobile World Congress, Sebastián Cabello, máximo responsable de GSMA, estimó que la cobertura del 5G llegará aproximadamente al, cuando el total de conexiones de esta nueva generación será superior a losen Latinoamérica . No obstante, no se aventuró a decir cuál será el primer país en iniciar el cambio, señala El País.es más que una nueva generación de tecnología;donde la conectividad será cada vez más fluida y flexible, ya que las redes 5G puedan adaptarse a aplicaciones y rendimientos que se ajustan a las necesidades de losy las. Eso será una revolución en sectores como el automotriz, financiero, salud, transporte, servicios públicos y muchos otros”, explicó Cabello.sigue con una tasa de adopción delmuy alta, del 65%. Esperan llegar al 71% en 2020. Desde comienzos de 2016 se sumaron 85 millones de teléfonos inteligentes, con especial crecimiento en países como, donde la tasa llega al 72%.La cooperación entreen Perú para dar conexión a zonas remotas le parece una buena opción a Cabello para mejorar la situación actual: “Laentre losdel ecosistema digital es fundamental y estamos viendo, cada vez más, este tipo de alianzas que buscan innovar en los modelos de conectividad"."También tratamos de fomentar la, que es necesaria para lograr una economía digital próspera que facilite el desarrollo socioeconómico de la región”, agrega.La incorporación a las nuevas tecnologías es un reto para la región. “ América Latina se encuentra ante ely no puede darse el lujo de quedar rezagada de la. Para eso, es clave modernizar la regulación pensando en desarrollar la economía digital de la región, fomentando la inversión en redes móviles y la innovación”, detalla Cabello.Otro reto es rebajar la gran cantidad de, contra la que se han tomado medidas unificadas entre países: “Lade celulares robados de la GSMA constituye eldisponible en los esfuerzos globales frente a la, que ha llegado a cobrarse vidas humanas en situaciones de robo", afirma Cabello, según reporta El País.Y añade: "Hoy en día hay 40 países del mundo y, de los cuales 54 son de América Latina (18 países). Pero, para poder atacar el robo de terminales de manera integral y efectiva, es necesariode acuerdo a la responsabilidad que cada pilar tenga: usuarios, operadores, reguladores y fabricantes. Sin trabajo conjunto no será posible tener éxito para reducir este flagelo y vamos a seguir trabajando con ese objetivo en mente”.